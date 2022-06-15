姚瑞中主編「攝影訪談輯5」 回望島嶼有情眾生

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）人工智慧（AI）可根據關鍵字運算形成圖像，傳統攝影的存在受到挑戰，藝術家姚瑞中表示，攝影者透過鏡頭反思人類存在意義，深刻反省當代社會與人本關懷的精神，AI無法取代。

姚瑞中近期主編「攝影訪談輯5」，收錄包括侯淑姿、洪東祿、吳天章、郭慧禪、王湘靈、袁廣鳴、李國民、周慶輝、馬立群、黃子明等10名台灣藝術家的訪談紀錄與攝影作品。

姚瑞中自2018年推出「攝影訪談輯」計畫，以「對話」為主要概念，呈現受訪者與採訪者、世代背景、創作主題之間碰撞出的火花與靈感，目前已進行到第5輯，總共介紹了台灣72名藝術家。

姚瑞中在序中表示，新冠肺炎疫情持續延燒，在全球透過網路遠距交流、居家隔離式防疫而進入真人退隱時代，取而代之的是虛擬世界膨脹擴張、多重匿名角色互換、虛擬經濟體系滋長，螢幕內的空間集合所有慾望與夢想謊言的世界幾乎統治一切。

另一方面，元宇宙、虛擬實境、非同質化代幣（NFT）與區塊鏈加密貨幣大行其道，愈來愈不需要實存對象物或客觀性存在，AI甚至可以根據關鍵字自己運算形成無意識圖像，「那麼傳統攝影立論根基是否不復存在，攝影還是攝影嗎？在場親眼所見又算什麼？」

攝影家們卻依然不斷思考及創作，反思人類存在意義，姚瑞中認為，畢竟所有影像技術發展皆試圖探究人類精神層面，手法雖然各有千秋，但總不脫「從何而來？我又是誰？該往何去？」等議題，進而提問人類歷史的命運是否如鏡中鏡般一再重演而無法迴避。

「攝影訪談輯5」收錄台灣攝影創作者的多元面貌，姚瑞中表示，在如今病毒與戰爭陰影瀰漫並癱瘓全球之際，透過這本合輯回望台灣這個被世界長期忽略幽靈島嶼上的有情眾生，展現獨特地緣政治與複雜歷史環境中開出的奇花異果，「雖苦澀、但深刻」。

姚瑞中1969年出生於台北，國立台北藝術大學美術系畢業，曾獲台北攝影新人獎、新加坡亞太藝術獎，曾受邀參加威尼斯雙年展、亞洲雙年展等國際大展。

姚瑞中在2010年至2018年間，帶領300餘位同學進行「海市蜃樓－台灣閒置公共設施」踏查拍攝計畫，以公民參與方式提醒社會大眾蚊子館的存在，並提供政府參考。（編輯：張雅淨）1110615