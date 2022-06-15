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紙風車人才計畫選出80名 跨領域學習多一技之長

2022/6/15 16:51
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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）紙風車文教基金會「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫完成評選，包括演員與幕後技術兩大類共80名正取，5名備取，這兩類人才也將跨領域學習，讓彼此各多一技之長。

紙風車文教基金會執行長任建誠表示，這次演員進修班錄取60名及5名備選，技術人員進修班錄取20名，其中有12名為演員及音效人員；而演員進修班錄取人員也是來自四面八方的劇場好手，有傳統戲曲演員，也有脫口秀演員；有擅長編劇、導演，也有武術編舞等專長的藝文工作者。

任建誠說，今年疫情與3年前影響情況大不同，中央疫情指揮中心並未禁止演出活動，各團隊或因劇組人員確診，或邀演單位有所考量而取消，這種不確定性是劇場自由工作者面臨最大困境。

任建誠表示，在與報名者面談與溝通之後，紙風車這次的計畫課程將進行調整，讓演員有空間可以上課，也可以兼顧接案維持生活。任建誠表示，讓劇場年輕人安心最重要，「他們有心學習，我們募款出力，大家一起活下去。」。

紙風車文教基金會「劇場不斷氣 一起活下去」人才培力共創計畫，將從6月20日開始，為期一個月。（編輯：屈享平）1110615

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