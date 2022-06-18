僅存文面林智妹病危 國寶級阿嬤送回花蓮原鄉

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市原民局今天表示，100歲的賽德克族文面國寶林智妹病危，中午從土城醫院移送至原居地花蓮縣卓溪鄉山里（陶塞）部落，市府持續關懷提供家人協助，並為林智妹祈禱。

市政府原民局長羅美菁今天接受中央社記者電訪表示，林智妹的賽德克族族名為一百 撒韻（Ipay Sayung）實際年齡為106歲，因延後戶籍登記，身分證登記為100歲；原鄉是花蓮縣卓溪鄉立山村山里社區（陶塞Tausa部落）。

羅美菁說，民國105年1月花蓮縣政府將林智妹登錄為民俗類無形文化資產的保存者，也是目前全國碩果僅存的文面登錄保存者，是「國寶級阿嬤」，其年輕時會編織紅黑色橫紋的族服。

近幾年，因她年事已高，林智妹在中和區女兒家中靜養，以往探視時，林智妹精神很棒，會穿起族服吟唱傳統古調與來賓親切互動、說故事。今年6月13日電話關懷時，家屬還告知林智妹精神與飲食狀況都很好，可躺可坐無特別需求，謝謝原民局關心。

羅美菁說，近日林智妹住進市立土城醫院治療，今天病危，家屬已聽從醫師的建議，留最後一口氣回家，中午從醫院移送至原居地卓溪鄉山里部落；市府同步通知花蓮縣政府原民處給予協助，祈禱一切順利平安。

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她說，一星期前，原擬安排市長侯友宜前往住家探視，但考量仍屬疫情期間，暫不宜到宅訪視，因此，擬延後再安排。侯友宜今天獲悉林智妹病危，第一時間表達關心與慰問，並請原民局持續提供家人所需協助。

中和區長賴俊達接受電訪表示，已獲悉林智妹病況，區公所定期與市府原民局前往關懷慰問，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未嚴重時，曾2度到住處探視致送重陽禮物，閒話家常；區公所持續與家屬保持聯繫給予並要的協助。（編輯：李錫璋）1110618