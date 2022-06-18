林懷民談創辦雲門時 母親提醒：舞者是父母的心肝

（中央社記者邱祖胤台北18日電）雲門舞集創辦人林懷民決心投入舞蹈事業時，母親告訴他，跟著你一起跳舞的人，也是人家的心肝；父親則說，舞蹈家是偉大的，但跳舞可能是乞丐的行業。兩人的提醒影響他至深。

林懷民今天在台北誠品信義店6F視聽室舉行「激流與倒影」新書分享會，與作家李桐豪對談，現場擠進上百民眾前來聆聽，開場播映由金馬獎影帝莫子儀朗讀書中內容的影片，莫子儀也現身會場向大師致敬。

林懷民在會中表示，年輕時決定要跳舞、創辦舞團，父母沒有反對，但母親跟他說：「你要跳舞很好，但你帶著別的孩子一起跳舞，你要知道這些孩子都是別的老父老母的心肝，你要將他們照顧好」。

林懷民的父親則告訴他，「舞蹈家是藝術家裡最偉大的，要用全身來創作，但我要告訴你，跳舞也可能是個乞丐的行業，因為舞蹈家不事生產」。林懷民說，半世紀以來，父母的話隨時提醒著他，他對舞團的人是有責任的，他必須隨時照顧好舞者。

林懷民提到美好的70年代，許多長輩、民間友人如何鼓舞他、給他力量。林懷民提及1974年現代舞大師瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）首度訪台，主辦單位遠東音樂社的張繼高在圓山大飯店為來賓設宴洗塵，外交家葉公超慨然應允坐陪，現場只見葛蘭姆如女王般步下紅毯階梯，滿頭銀髮的葉公超趨前迎接，親吻她的手背，並提到50年前曾在格林威治村看過她的演出，葛蘭姆聽聞之後如小女孩般興奮尖叫。

林懷民說，書中提到的這些長輩展現了那一代人的情操及風範，「影響我一輩子」。但他也強調，那些情操與風範不是只有70年代才有，半個世紀以來，他時時受到來自各界的支持與鼓舞。

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林懷民說，逛菜市場時，陌生的歐巴桑塞給他3000元加菜金，要他吃胖一點；大甲媽祖遶境途中，有婦人執起他的手用台語說：「林先生，感謝你美麗的藝術。」或是超商店員對他說：「阿民來了！」這些都帶給他無窮的力量。

林懷民表示，創辦雲門一開始就知道自己要做什麼，「如果說我只是愛編舞才做這些事，那太麻煩了。我一直知道我要去的地方，我編舞的最終點是在南部某個鄉下，讓老人家也能開心」。（編輯：郭諭儒）1110618