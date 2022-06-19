日相岸田讚日本漫畫 透露最近看過鬼滅之刃

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天與日本漫畫家們座談，除讚許日本漫畫在國內外「真的很有存在感」外，也透露自己最近看的漫畫是「鬼滅之刃」。

日本時事通信社報導，岸田文雄今天前往位於東京都千代田區的明治大學米澤嘉博紀念圖書館暨現代漫畫圖書館參訪，並與知名漫畫家千葉徹彌及弘兼憲史等人就漫畫文化交換意見。

千葉徹彌的作品包括「小拳王」等；弘兼憲史的作品包括「課長島耕作」等。

談到日本漫畫在國際間大受歡迎，岸田說，考量到日本的未來，外界認為成長泉源不是硬體是軟體，「而漫畫是重要的存在」。

岸田也透露，自己最近看過的漫畫是「鬼滅之刃」。

共同社報導，岸田在跟漫畫家們座談時說，日本政府會在推動完善包括保護著作權等環境同時，協助讓日本漫畫在海外普及。

岸田說，漫畫跟外交及經濟活動有關，將成為國際和平的基礎。

產經新聞報導，岸田談到過去擔任外務大臣時的經驗說，在海外學習日文的年輕人，幾乎都是因為看了日本的漫畫及動畫，「日本漫畫在國內外真的很有存在感」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110619