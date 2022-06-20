常以奇美名琴征戰國際賽 曾宇謙回娘家辦音樂會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

奇美博物館今年首度邀請常借用奇美名琴的知名小提琴家曾宇謙（圖）「回娘家」舉辦音樂會，將於7月23日搭配名琴登台演出。（環球音樂提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）小提琴家曾宇謙經常借用奇美博物館收藏名琴征戰國際比賽，並曾2次獲得奇美藝術獎，奇美博物館今年首度邀請曾宇謙「回娘家」舉辦音樂會，將於7月23日搭配名琴登台演出。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，曾宇謙自小就常借用奇美名琴征戰國際各大比賽與求學使用，同時也是奇美藝術獎2次得主，首次在奇美博物館舉辦售票音樂會，曾宇謙說，能回到栽培自己的地方，實在別具意義。

「曾宇謙與朋友們－從巴赫到舒伯特的樂思之旅」音樂會，邀請曾宇謙的音樂家好友合作演出，包含活躍國際舞台的指揮暨鋼琴家廖國敏、國立台灣交響樂團中提琴首席蕭惠珠、美國印第安納波利斯交響樂團大提琴助理首席柯容軒，及法國廣播愛樂管弦樂團低音提琴副首席張瑋祐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

奇美博物館表示，5人將展現絕佳的合奏默契，並搭配史特拉底瓦里、馬吉尼等名琴，與觀眾分享巴赫、莫札特與舒伯特的作品，音樂會邀請國立台南藝術大學音樂系教授謝斐紋擔任導聆，讓民眾輕鬆進入古典樂世界。

奇美博物館期盼透過名家、名曲與名琴的堅強陣容，為民眾打造優質音樂會，7月23日下午2時30分在奇美博物館奇美廳登場，今天開始售票，詳情可上奇美博物館官網查詢。（編輯：郭諭儒）1110620