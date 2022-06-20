文化部長李永得參訪法國參議院 暢談台灣議題

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）在駐法國代表吳志中安排下，文化部長李永得今天率團參訪法國參議院，參議院友台小組主席李察（Alain Richard）熱情接待，暢談台灣議題，也親自導覽參議院。

文化部今天發布新聞稿表示，李永得及李察雙方就台法間文化交流、高等教育、學術研究、疫情及國際形勢等議題，進行充分討論及意見交流。李察表示，自己作為參議院友台小組成員，一定會聆聽台灣的心聲，也會盡力協助。

李永得指出，法國在國際上以崇尚自由的民族性著稱，而台灣則是華人世界中，學術最自由、創作最自由的國家；正因兩國皆擁有極度自由的思想及環境，相信「台法雙方一定能建立百分之百的信任關係」，在教育、文化等面向擴大合作，分享彼此價值。

李永得也提到，期待2024年巴黎奧運，能有機會將台灣的藝術創作帶到法國，並與法國展開共製共創的可能。

李察也對於台灣國際形勢表達關心，李察認為，在面對全球化轉型的此刻，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴安全與穩定性都不值得信賴的國家，將存在極高風險，「台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，並進而帶動全球經濟的發展」。

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李永得則回應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及俄羅斯侵略烏克蘭的事件後，改變了國際政治的驅動力，世界各國紛紛以「社會價值」作為優先考量，也因此特別關注台灣處境。

李永得說，在面對中國霸權的威脅，台灣除了提升更高警覺及準備，面對中國資訊戰，台灣也已發展出一套防衛機制；期盼國際上所有自由民主國家共同團結支持，「台灣也一定會堅定站在自由民主的陣營」。（編輯：陳仁華）1110620