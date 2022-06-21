羅亞娜、吳坤墉獲頒台法文化獎 以哲學促進思想對話

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法國法蘭西學院20日晚間舉行第25屆台法文化獎頒獎典禮，文化部長李永得（左）到場主持頒授，得獎人之一是無境文化出版總策劃吳坤墉（左2）。立委邱議瑩（右2）隨行，駐法代表吳志中（右）也出席。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月21日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）文化部長李永得今天在法國法蘭西學院頒授第25屆台法文化獎給斯洛維尼亞羅亞娜教授與無境文化總策劃吳坤墉。兩人透過哲學出版、研究，深化台歐思想對話，增進文化交流。

由文化部與法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」歷史悠久，因全球COVID-19疫情影響，2020年第25屆的得獎者延至今晚在巴黎法蘭西學院（Institut de France）舉行頒獎典禮。

本屆2名獲獎者是斯洛維尼亞盧布爾雅那大學（Univerza v Ljubljani）亞非學系教授羅亞娜（Jana S. ROŠKER）及無境文化出版「人文批判」系列叢書總策劃吳坤墉。

兩人都致力於哲學推廣與台歐哲學思想交流工作。羅亞娜自1994年起多次赴台研究，近年來探討台灣現代及當代哲學，並向歐洲學術界介紹台灣哲學家。不僅編撰「台灣哲學：特性、功能與重要性」，也多次介紹台灣哲學在傳承東方哲學傳統所扮演的角色，促進與台灣各大學進行合作，深化台歐雙邊文化交流。

吳坤墉為台灣法語譯者協會創辦人之一，持續透過出版推動社會運動實踐，並以廢除死刑議題相關書籍帶起社會思辨，將法國思潮引介到國內，同時也將台灣推至法國。2018年獲頒法國藝術與文學騎士勳章，為兩國人文思想與文學出版、交流的重要推手。

典禮由李永得、法蘭西學院人文政治科學院院長布拉格（Rémi Brague）與終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）共同主持。吳坤墉出席領獎；羅亞娜則因班機臨時取消而無法前來。

羅亞娜透過預錄影片用中文說道，她和台灣有緣分，到台灣就感覺像第二個家。她讚揚台灣融合儒釋道與西方哲學的新儒學，「是很獨特的哲學，也在漢學和哲學專業上扮演重大角色，是保護中華文化和哲學的救生圈」。

她認為世界中心已向亞洲轉移，歐洲必須了解亞洲，而「台灣的哲學、開放的心胸，讓人滿懷希望、展望未來」，聚焦「人格尊嚴、人際共感與團結互助，剛好是現今世界最需要的」。

吳坤墉則在與中央社專訪中談到台法共享價值觀與文化精髓，他認為，雙方對「宰制的批判與抵抗，及對自由的渴望」是一樣的，法國歷史與台灣近幾十年都是如此發展。但他強調，共享的不只是台法，而是全人類都有的期待，「這就是人性」。

吳坤墉表示，一路走來最有意義的，便是透過出版和翻譯認識許多傑出的人。作為台法文化與文學的橋梁，他觀察台法友誼是很深厚的，「法國作家學者訪台後，對台灣人生活與文化態度很有共鳴，更加深他們對台灣的情感與地緣政治上的認識」。

李永得訪歐的8天行程即將結束，他在接受中央社訪問時說，在法國不僅會見參議院友台小組主席李察（Alain Richard），也與許多文化與媒體機構見面，促進交流與合作機會。

具體項目之一是規劃2024年巴黎奧運前後期間推動「文化奧運」活動，由台法藝術家共同創作、合製，得到了法國參議院等單位支持。

李永得表示，頒發台法文化獎為一大重點，該獎項在台歐互相理解上扮演關鍵角色，已成「指標性品牌，具國際公信力」。

除法國外，李永得首站抵達德國，會晤德國文化部長羅思（Claudia Roth），是兩國文化部長首次面對面會談，為台德交流里程碑。

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捷克之行則由曾率團訪台的參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）等人熱情接待；也會晤眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），而明年駐捷克代表處增設的文化組將在參眾議院支持下成立。

由文化部與法蘭西學院人文政治科學院合作辦理的台法文化獎今年將邁入第26屆。本獎項自1996年起每年頒發，並於2006年起將範圍擴及全歐洲。每屆獲獎者皆由台、法評審委員共同遴選，在法蘭西學院舉行公開授獎典禮，表彰在法國、歐洲及台灣推動台、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士。（編輯：郭中翰）1110621

台法文化獎得主吳坤墉告訴中央社，一路走來最有意義的是透過出版與翻譯認識許多人。他說，法國作家、學者訪台後，發現對台灣人生活與文化的態度很有共鳴，加深他們對台灣的情感與地緣政治上的認識。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月21日

第25屆台法文化獎頒獎典禮於20日舉行，得獎人斯洛維尼亞盧布爾雅那大學亞非學系教授羅亞娜因班機臨時取消而無法到場，她透過影片發表感言，並表示自己與台灣很有緣，一到台灣就感覺像到了第二個家。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年6月21日