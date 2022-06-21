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工研院攜手17所大學 培育機械領域淨零碳排人才

2022/6/21 15:32
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（中央社記者張建中新竹21日電）工研院今天宣布，與台灣大學等17 所大學合作，建立機械領域淨零碳排人才交流平台，期能解決機械產業當前人才缺口問題。

工研院表示，與17所大學啟動的「大機械學研合作」計畫，是大型機械領域學研橋接計畫，希望透過學研雙向交流合作，加速前瞻技術研發落實在綠色製程及減碳產業，與學校及產業攜手迎接機械領域的淨零永續挑戰。

工研院指出，合作計畫包括培育課程業師、共同規劃培育關鍵課程、學生實習計畫、洽商聯合實驗室合作計畫等，並搭配各式聘用模式，創造產學合作。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁說，工研院在機械領域一直推動製造業淨零碳排，包括智慧工廠、工廠自動化、排程最佳化、減料技術提昇，並著手機械領域人才扎根。

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饒達仁表示，有別於過去與個別學研合作，工研院這次擴大與17所大學合作，期能加速機械領域的前瞻技術開發，並透過結合學校專業課程與產業實務，強化產業育才措施。

工研院這次合作的大學包括海洋大學、台灣大學、台灣科技大學、台北科技大學、城市科技大學、中央大學、陽明交通大學、清華大學、聯合大學、中興大學、東海大學、逢甲大學、勤益科技大學、虎尾科技大學、中正大學、成功大學及中山大學。（編輯：郭無患）1110621

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