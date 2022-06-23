明星咖啡館飽受漏水之苦 斥資千萬元啟動修復

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市歷史建築明星咖啡館成立73年，曾是許多藝文人士駐足創作之地，如今風華依舊，但管線等內裝老舊破損，更飽受漏水之苦，經營者因此提出修復計畫，預計投入上千萬元整頓。

1949年，明星咖啡館在武昌街開店營業，販售俄羅斯風味餐點、咖啡與西點，不僅吸引許多達官貴人造訪，更容納詩人周夢蝶、作家黃春明等眾多藝文人士在此創作成長，為台北重要文學地標，在2012年被登錄為歷史建築。

根據登錄資料，明星咖啡館建物約建於二次大戰後期，外觀屬於現代主義風格，以洗石子泥作線板裝飾牆面，木窗內縮防止與雨水直接接觸，立面分割與比例樣式延續日式街屋形式。

資料指出，明星咖啡館一樓門市裝修風格為帝俄時期流行俄羅斯式新藝術風格，二樓及三樓偏向台日混合風格，燈具以西洋風格壁燈與吊燈為主，家具特色為大理石圓桌、木桌椅及純喫茶椅。

建物歷史超過70年後，明星咖啡館第二代經營者簡靜惠委託許伯元建築師事務所，去年向台北市文化局提出修復再利用計畫，獲審議通過。

文化局說明，明星咖啡館修復再利用工程概算約新台幣1380萬元，工期預計1到2年，文化局目前已核定可補助上限為126萬元，若經營者提出需求，補助金額有望再增加。

簡靜惠接受媒體聯訪指出，咖啡館外觀看起來光鮮亮麗，其實是有緊急修復過，連桌椅都重新拉皮，但水管、電線及屋頂結構等已經用了73年，真的需要全面翻新，最嚴重的是漏水問題，外面下大雨的同時，裡面也會跟著下小雨。

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簡靜惠表示，修復再利用計畫將納入藝文展示、文化推廣、社區關懷等功能，發揮歷史建築能量，並延續父親簡錦錐經營時就主動擔任的城中區文化資產樞紐角色，在保留傳統的同時持續創新，發展出永續經營模式。

台北市副市長蔡炳坤說，他本身就是明星咖啡館的常客，明星咖啡館位在昔日台北府城牆內的舊城區，孕育許多當代文學藝術大家，是重要的歷史建築，看好此次修復再利用計畫，讓明星咖啡館不只是咖啡館，更是城中的藝術館。（編輯：張銘坤）1110623