國內外女藝術家台東匯流 遍地開花展出百件作品

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）近百名國內外女性藝術家，今天同時在台東國立史前文化博物館、台東生活美學館、台東美術館3大藝術機構以及14個獨特美麗的藝文空間展出上百件作品，讓台東藝文遍地開花。

由台灣女性藝術協會（Taiwan Women's Art Association，TWAA）發起的「愛與希望～2022世界女藝匯流藝術祭」特別選在台東展出，結合約百名國內外女性藝術創作者，展出逾百件各種形式創作，展現女性能量。

在台東美術館展出主題是「我們/Women的島嶼之歌」；史前館展出主題「我們/Women的歷史之前與之後」；台東生活美學館主題「我們/Women的邊界敘事~連綿‧流動‧聚合」。另外，台東的14個獨特美麗藝文空間展出象徵「愛與希望女藝遍地開花」。

今天上午文化部次長李連權、立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷參加台東生活美學館的開展。李連權仔細欣賞每件作品，並詢問旁邊陪同人士「這些作品會到到台北展出嗎？」

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他說，感謝女藝會在台東3大場館和14個在各地小展場的展出，共同把女力藝術帶來台東，讓女權透過女性藝術力的展現而被落實，讓花東女性藝術家作品有更多機會被看見。

另外，近年來全球因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際文化交流幾乎停滯，國內藝文活動備受影響，此時是台灣與全球併肩面對與疫情共存關鍵時刻，需要女性藝術家們傳遞女性的柔軟、強韌及溫暖力量，以藝術來「愛與希望」，以當代台灣與國際間女性藝術匯流的行動力宣示告別過去並開啟美好未來。（編輯：孫承武）1110625