施振榮力挺 灣聲國際集資3000萬推動台流音樂

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（中央社記者吳家豪台北28日電）灣聲樂團後援會會長、宏碁集團創辦人施振榮與其他企業界人士共同集資新台幣3000萬元，發起成立灣聲國際藝術經紀公司，首任董事長由灣聲樂團音樂總監李哲藝出任。李哲藝說，將積極推動台灣經典音樂的普及化及國際化。

施振榮創辦的智榮基金會今天發布新聞稿表示，灣聲國際由施振榮、灣聲樂團發起人雷輝、黃少華、吳東亮等18位企業界人士支持成立，將以社會企業的思維投入經營，並由李哲藝擔任首任董事長、黃少華擔任副董事長、郝旭烈擔任策略長。

施振榮說，灣聲國際的投資人都十分認同社會企業的經營模式，日後一旦公司有獲利，投資人也承諾繼續投入大部分盈餘，以擴大影響力，改變藝文生態。

李哲藝指出，灣聲國際的使命是「推動台灣經典音樂的普及化及國際化」，另外為了提供音樂家更好的就業及演出環境，將開始籌備灣聲樂團成為職業樂團，希望在2024年達到全職業化目標，並讓灣聲樂團走向國際舞台。

灣聲國際也宣布，繼打造灣聲新年音樂會後，明年將打造新IP（智慧財產權），首度規劃舉辦「台瘋」灣聲經典音樂會。

灣聲國際表示，颱風是每年7到10月台灣特有的熱帶氣旋，灣聲以此發想規劃舉辦年中音樂會，擺脫古典制式，讓在地音樂國際化，希望帶動另一股「台流」新風潮。（編輯：郭無患）1110628