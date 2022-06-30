台北大師星秀音樂節 音樂家與學員同台共學共奏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北大師星秀音樂節TMAF（Taipei Music Academic Festival）在課程設計上，會由音樂家與學子一起經歷獨奏、室內樂、大師班、樂團模擬甄選、樂團排練，最後同台演出。（台北大師星秀音樂節TMAF提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北30日電）與歐美音樂節相比，創立4年的台北大師星秀音樂節顯得年輕也充滿活力，藝術總監林昭亮設計音樂名家都將與學子共同經歷室內樂、樂團模擬甄選到排練，教學相長，最後同台演出。

林昭亮表示，這是台北大師星秀音樂節TMAF （Taipei Music Academic Festival）最引以為傲的傳統之一，也是他想要打造的音樂環境，「師生的距離縮短，經驗上的分享更直接，學生不只接受指導，也參與主動討論，過程非常有火花。」

台北大師星秀音樂節TMAF發布新聞稿表示，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台北大師星秀音樂節在極短時間因應，選擇移師美國舊金山舉辦，今年將重回台灣，並邀請知名指揮長野健（Kent Nagano）領軍，共演馬勒與貝多芬樂作。

林昭亮表示，過去幾年新冠病毒疫情彷彿持續伴隨這個年輕的音樂節，「但這不能阻止我們持續以高水準的師資與豐富活動的決心，希望能讓每位參與者都能難忘。」

今年音樂節重要音樂家包括紐約愛樂首席黃欣、紐約愛樂大提琴首席卡特．布雷（Carter Brey）、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）以及洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫等。

其他還有小提琴家諏訪內晶子（Akiko Suwanai）以及鋼琴家兒玉麻里（Mari Kodama）等。包括林昭亮在內的大部分師資，都會一路陪伴學子們經歷獨奏、室內樂、大師班、樂團模擬甄選、樂團排練，最後同台演出。

首次訪台的知名指揮長野健也將指揮台北大師星秀音樂節管弦樂團的巡演。長野健曾任蒙特婁交響樂團、里昂國立歌劇院、洛杉磯歌劇院音樂總監，也是柏林德意志交響樂團榮譽指揮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年也加入曾任里昂歌劇院駐團聲樂家，與紐約大都會歌劇院有緊密合作的女高音艾莉卡．拜科夫（Erika Baikoff）擔綱馬勒「第四號交響曲」的女高音演唱。同場也將由兒玉麻里、林昭亮與卡特．布雷演出貝多芬「三重協奏曲」。

台北大師星秀音樂節將於8月6日在誠品音樂廳舉辦「星秀室內樂音樂會」，8月9日在台北國家音樂廳舉辦「大師巨星音樂會」，8月12日在台中國家歌劇院、8月13日在高雄衛武營音樂廳、8月14日在台北國家音樂廳舉行「大師星秀音樂節交響音樂會」。（編輯：謝雅竹）1110630