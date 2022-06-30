義大利雜誌TOILETPAPER總部怪美殿堂特展 華山重現

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（中央社記者王寶兒台北30日電）藝術雜誌可以多天馬行空？義大利藝術家卡特蘭和攝影師法拉利創辦的藝術雜誌TOILETPAPER，以怪誕風格著稱，「義大利怪美殿堂」特展以雜誌為主軸，展現超現實世界，即起於台北華山重現。

由藝術家莫瑞吉奧．卡特蘭（Maurizio Cattelan）與時尚攝影師皮耶波羅．法拉利（Pierpaolo Ferrari）創辦的TOILETPAPER，總部設於義大利米蘭，本月於台灣開幕的「義大利怪美殿堂特展」（TOILETPAPER:The Studio），則在展區內還原TOILETPAPER總部，一窺雜誌創意發源地。

「義大利怪美殿堂特展」展覽共分6區，6區設計為日常空間如客廳、工作室、後花園等，企圖在平凡的生活空間打造超現實風格的景色，也將平面雜誌翻轉為立體景象。

其中，展區LIVING ROOM－最華美工作室，正重現TOILETPAPER工作室總部樣貌，可見牆面有多幅海報，包含桌面、椅子都佈滿繁複圖紋，讓觀眾得以想像工作團隊如何於這樣的空間創造多本視覺大膽的雜誌。

「義大利怪美殿堂特展」主辦方聯合數位文創透過新聞稿表示，展期間也將結合TOILETPAPER的搶眼視覺，量身打造「行動美術館」，將陸續於城市各聚點現身，邀請大家打卡。

義大利怪美殿堂特展即日起於華山1914文化創意產業園區東2D館展出至9月18日。（編輯：陳仁華）1110630