國美館長廖仁義就任 打造全民共享藝術家園

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）國立台灣美術館新任館長廖仁義今天在交接典禮中表示，期將「3個原則、4個力量、5個舞台」理念變成行動，邀請各界合心齊力將國美館打造成全民共享的藝術家園。

國美館今天舉行新舊任館長交接儀式，在文化部政務次長蕭宗煌監交下，廖仁義從原任館長梁永斐手中接下印信，立法院副院長蔡其昌及立委何欣純、張廖萬堅、黃國書等都出席見證。

蕭宗煌致詞表示，國美館在梁永斐帶領下，交出亮麗的成績單。新任館長廖仁義是法國巴黎第十大學美學博士，學術專長為美學與藝術理論、藝術行政與文化政策，以及博物館與藝術組織經營管理學等。

蕭宗煌說，相信經由廖仁義專業學經歷背景，可以帶領國美館專業能量持續提升，強化台灣美術史和國際研究社群連結，引進多元觀點，讓國美館成為亞洲藝術發展關鍵節點，也扮演世界認識台灣藝術面貌的重要窗口。

蕭宗煌期待國美館未來扮演「重建台灣藝術史的發動機」、「藝術家的路由器」等重要角色，鞏固台灣藝術史的建構，更將台灣藝術及藝術家帶上國際。

廖仁義表示，就任館長的主要理念為「3個原則、4個力量、5個舞台」，其中「3個原則」為國美館必須成為台灣藝術家的展演舞台、讓藝術家的創造才華被台灣社會看見與分享、藉整個社會力量將台灣藝術推向國際舞台。

至於「4個力量」是文化部的力量、國美館的團隊力量、台灣藝術家的力量及社會大眾的力量。國美館作為藝術家園基地，可讓台灣藝術走進「5個舞台」，包括藝術家安身立命的國美館、朝夕相處的社區、山海滋養的大台中、整個福爾摩沙及國際舞台。

廖仁義說，希望將這些理念變成行動，並以謙卑開放的心靈帶領國美館，誠懇邀請各界合心齊力，將國美館打造成共享的藝術家園。

蔡其昌說，對國美館有3個期待，首先國美館的根在台中市，要與這個城市做強烈的聯結；其次要與藝術家聯結；最後一定要聯結全世界，國美館將是聯結的通道。（編輯：郭諭儒）1110701