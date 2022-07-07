亞維儂藝術節開幕遊行 台灣街宣民眾驚豔

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2022年外亞維儂戲劇節6日舉辦開幕遊行，是超過千家表演團隊宣傳、吸引觀眾的絕佳時機。台灣3團隊也熱情宣傳，以不同方式推廣自身作品與台灣品牌。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年7月7日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）全球知名亞維儂藝術節6日舉辦開幕遊行，1000多個表演團隊爭奇鬥豔，搶奪觀眾目光。台灣團隊各顯其威，展開街頭演出，獲得極高評價，圍觀民眾驚豔、熱情喝采，成功宣傳台灣品牌。

全球最大戲劇節之一亞維儂藝術節（Festival d’Avignon）7日正式登場，依照傳統，所有藝術團隊昨天共同參與藝術節開幕遊行，施展渾身解術，盼在每天超過1500場的不同演出中脫穎而出，吸引民眾前往觀賞。

今年台灣有3團體參與：由太古踏舞團新秀重新演繹的經典「無盡胎藏」；翃舞製作編舞堅實、中西融合的「再見」；0471特技肢體劇場結合舞蹈與特技的作品「彼此彼此」。

開幕遊行上，1000多個全球表演藝術團隊在南法陽光下盡情展現，進行街頭宣傳，把亞維儂整座城市轉化為巨型露天劇場。除了滿街的海報與宣傳單外，台灣團隊也透過精彩街頭演出，把各家優勢凸顯地淋漓盡致，獲得了民眾極高的評價與喝采。

「無盡胎藏」的宣傳策略是「以靜制動」，讓演員穿上棉布裹身的戲服、頭頂火焰，沒有音樂，卻能讓民眾安靜下來，以神祕感與儀式性吸引目光。

太古踏藝術總監林秀偉表示，在開幕遊行上大家都各顯其能，「有的是在道具上非常吸睛，有的在音樂和音響上非常震撼，有的是展現青春活力。但太古踏是比較走內在、儀式性的，不用很動的力量也可創造深刻的感受」。

記者在訪問舞團時，不斷有觀眾走來喝采鼓掌，稱讚表演精彩，林秀偉開心表示，「今天整個台灣亞維儂團隊都做了很成功的街宣」。

民眾形容「無盡胎藏」如圖畫般非常空靈，「演員一出場街上都安靜下來。作品真的很強而有力，甚至有些粗暴，但同時也非常吸引人」。

另一對民眾則表示演出是感官饗宴，非常隱晦、細膩，「舞者展現出的圖畫很美」。來自巴西的觀眾努力以法文說：「大家都應該去看這齣戲，真的很棒，激起不認識台灣外國民眾的好奇心。」

「再見」一劇則以律動感、能量且外放的街舞元素吸引觀眾，年輕活力充滿熱情，令人目不轉睛。

翃舞製作藝術總監賴翃中告訴中央社，觀眾進了劇場後會看見更多台灣元素，包括用太極訓練身體的方法以及與街舞popping融合的方式。「除了觀眾外，更鎖定專業人士；如何把這次外亞的演出延續到明、後年是我們的目標」。

欣賞完「再見」的民眾說，過去他們有在遊行上看到台灣海報，但都沒機會看，這次看完表演，非常喜歡，「今年我們會努力去看演出」。

「彼此彼此」以高超的特技技術吸引大批圍觀群眾，民眾更主動走向鏡頭，讚歎「作品令人驚豔，絕妙的演出，也具詩意」。

0471特技肢體劇場團長孫正學在宣傳策略上則表示，特技在街宣上較具優勢，有較多技巧可以直接呈現，並間接揭露雙人的情感，吸引觀眾。

細膩觀察的民眾向中央社表示，「感受到兩位卓越演員的互補，他們彼此深度凝視的方式讓我很感動」，以及「真的完美，若你在亞維儂，應該要來看這部劇」。

巴黎台灣文化中心（巴文）中心主任胡晴舫表示，台灣在歐洲，尤其法國的電視、視覺藝術、表演等都已經做出品牌，「擁有高度品牌辨識度」 。巴文從2007年開始耕耘外亞維儂，今年已邁入15年且從未缺席，成績累積有目共睹。

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胡晴舫指出，台灣人擅於處理細膩感情，「這與台灣社會自由度有關... 人們從國家主義解放，更可關注自身、進入內心，展現在作品上就會非常細膩且具普世性，易引起共鳴」。

亞維儂藝術節是法國歷史最悠久及國際規模最大之一的戲劇節，分「內」、「外」同時進行。外亞維儂藝術節由民間發起舉辦，以活力與創意吸引上百萬藝術愛好者及專業人士前往觀賞，成為劇團競演、專業社群交流及劇院挑選節目的重要舞台。（編輯：黃自強）1110707

0471特技肢體劇場「彼此彼此」以高超特技吸引大批圍觀群眾，民眾更主動走向鏡頭，讚歎「作品令人驚豔，絕妙演出，也具詩意」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年7月7日

感受到翃舞製作「再見」能量的民眾說，過去他們有在遊行上看到台灣海報，但都沒機會看，這次看完表演，非常喜歡，「今年我們會努力去看演出」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年7月7日