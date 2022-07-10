阿公店溪文學獎頒獎 展現年輕世代文學力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）第15屆阿公店溪文學獎今天舉行頒獎典禮，展現年輕世代文學力量。高雄市長陳其邁鼓勵青年學子們，以土地、人民為題材，創造出更多優秀感人的文學作品，讓這座城市更美麗。

由高雄市政府文化局與高雄市岡山大專青年協會共同辦理的第15屆阿公店溪文學獎，今天在岡山文化中心演講廳舉行頒獎典禮，共72名獲獎學子齊聚。

陳其邁出席頒獎典禮表示，阿公店溪文學獎、打狗鳳邑文學獎及高雄青年文學獎，是高雄3大文學獎項，尤其阿公店溪文學獎參賽年齡向下延伸，從國小到大專，深具人文關懷與對土地感情的連結。

陳其邁說，阿公店溪文學獎原先範圍僅在阿公店溪，現在已逐漸擴展到二仁溪及高屏溪流域。他並鼓勵青年學子們從台語童詩、客語童詩、散文等，以土地、人民為題材，創造出更多優秀感人的文學作品，讓這座城市更美麗。

文化局表示，這屆阿公店溪文學獎得獎作品，取材多元，並特別著重在地書寫、城鄉特色及親情之愛等主題，書寫鮮活、生動，引起共鳴，且水準整齊。

文化局指出，阿公店溪文學獎是扎根、播種文學種子的獎項，讓兒童、青少年從小培養文學愛好，進而樂於創作，奠定文學基礎，與高雄青年文學獎、打狗鳳邑文學獎、文學創作及出版獎助計畫一脈相承連結，培育更多優秀文學人才。

阿公店溪文學獎創立於2008年，設立宗旨在於呈現大高雄地區自然與人文之美，鼓勵在地學子踴躍參與文學創作；今年邁入第15屆，獎項包括國小台語童詩、客語童詩、散文及國中、高中、大專散文，投稿件數逐年增加。

榮獲大專散文組第1名的蔡汶庭為台灣大學歷史學系學生，她在得獎作品「煉油廠、後勁和我」中，以煉油廠帶出後勁的抗爭歷史及溫潤的父女之情。

獲得高中散文組第1名的萬育君是高雄女中學生，得獎作品「家鄉的雨季」以細膩的角度觀察並呈現對故鄉蚵仔寮的眷戀。（編輯：陳仁華）1110710