日本攝影家石內都連線台灣 鼓舞年輕人勇於探索

曾獲哈蘇國際攝影獎的日本攝影家石內都（螢幕右）6月底首次於台灣推出個展，她16日透過視訊連線台灣，分享個展故事與個人踏上攝影道路的過程。中央社記者王寶兒攝 111年7月16日

（中央社記者王寶兒台北16日電）曾獲得哈蘇國際攝影大獎的日本攝影家石內都，6月底首次於台灣推出個展。今天她透過視訊連線台灣，直呼此次不能訪台「很遺憾」，同時石內都也勉勵年輕人勇於探索。

「石內都展」目前於台北亞紀畫廊展出。亞紀畫廊今天下午邀請石內都和視丘攝影藝術學院創辦人吳嘉寶線上對談，由吳嘉寶提問，讓石內都透過鏡頭親身分享此次展品故事及個人踏上攝影道路的過程。

石內都（Ishiuchi Miyako）說，自己從小學時就常因畫畫收到讚美，記得高中時，日本正舉辦奧運，奧運視覺海報令她覺得很帥氣，「我這才知道原來有個職業是設計師，後來進入美術大學唸書，但我作為設計師，在學校表現沒有很好。」

石內都認為，現今年輕人也可以多去嘗試、了解不同可能性，「不是一下子就能找到自己的路的，我也是30歲左右才找到攝影。」

1947年出生於日本群馬的石內都，曾於多摩美術學院學習設計與織品，並自學攝影。2014年，石內都獲得哈蘇國際攝影獎，成為首名獲該獎項的亞洲女性。她的作品至今獲紐約現代美術館、紐約大都會博物館等機構典藏。

石內都曾受訪透露，自己接觸攝影是因為在28歲時接受男友贈送的暗房設備。她今天表示，那時年輕，時間很多，自己雖然不懂攝影，但就拿來用用看，因而開啟攝影這條路，她常提到「東西不用是垃圾，用了就是工具」，就是她認為所有東西都可能被使用，如何找出讓垃圾變成道具的可能性，對年輕人來說是重要的。

石內都也曾公開形容日本攝影圈是Boys' Club。她今天說，其實不只日本攝影圈，而是整個日本都是這樣的，以攝影圈而言，在女性攝影家一詞出現前，還有女流攝影家一詞，但卻沒人說男流攝影家或男性攝影師，「為何要特別在前面加女性，我是感到疑問的。」

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石內都表示，確實女性體力常常在大家認為「攝影器材很重」的想法下，被認定無法勝任攝影工作，但以她而言，她只拍35mm，只用手持相機，只用自然光，只要找到適合自己的攝影方式，女性也沒問題。且攝影拍攝的是過去、現在和未來，女性對於現實理解的敏銳，其實是非常適合攝影的。

此外，石內都也分享，自己耳聞過台灣有許多人喜愛攝影，她一次都沒來過台灣，「我覺得很遺憾，實在很希望來這裡。」無奈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，只能以遠距方式和台灣民眾會面。（編輯：屈享平）1110716