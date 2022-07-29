布拉瑞揚新作「己力渡路」 用腳步編織祖靈的眼睛
（中央社記者趙靜瑜台北29日電）布拉瑞揚舞團舞者們用汗水跟白色粉末相互交融，一步一步「踩」出泰雅族祖靈眼睛的畫面，透過即刻投影的方式展現在觀眾面前，令人震撼。布拉瑞揚舞團新作「己力渡路」將從29日起在北藝中心大劇院演出，展現山林動人能量。
布拉瑞揚舞團藝術總監布拉瑞揚今天在彩排記者會後表示，這次的作品名稱「己力渡路」靈感來自泰雅族織布機的聲音，舞者用力跺腳象徵織布，也象徵布拉瑞揚舞團「以自己的力量，走自己的路」的精神。
參與布拉瑞揚舞團「己力渡路」演出合作的文化顧問也是歌手雲力思表示，其實每個人每天都在「己力渡路」，「你我都是，我們都在自己的位置上努力前行。」
雲力思曾是「飛魚雲豹工團」的成員之一，歌聲遼闊渾厚，深具爆發力；除了演唱之外，她也返鄉投身泰雅族的母語教育與文化傳承。雲力思說，在舞台上舞者們的一步一腳印，代表著前輩在這塊土地上走過的足跡，「一代接一代，踩著先人留下來的步伐，象徵我們會繼續走去。」
雲力思說，菱格紋路就是泰雅族「祖靈的眼睛」，「泰雅族傳統認為有一股力量在照顧族人，看顧族人，那股力量就是那個圖騰。」 她在舞台上的歌唱則是每天即興創作，「越吟唱腦袋轉得會越快，詞彙也會用得越深，我和舞者們互相配合，從語言中去發展出台上需要的旋律。」
布拉瑞揚表示，舞團成團7年來，持續走入不同部落，感受不同族群的生活風景，這次則是到新竹尖石鄉找到歌手雲力思，學習泰雅族的生活方式。布拉瑞揚決定以泰雅族的織布文化為起點，透過舞者的腳步，織出泰雅族的生活與遷徙之路。
這次的舞台充滿魔幻寫實感，舞台顧問王孟超在大劇院的舞台上搭出如山般的意象，布拉瑞揚讓舞者穿著肉色舞衣，影像設計徐逸君與燈光設計李建常用光影編織的泰雅圖紋與山林風景就投射在舞者身上，隱喻了泰雅族動人的生命力。
布拉瑞揚舞團「己力渡路」將從7月29日起到7月31日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。8月19日到20日在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳。（編輯：陳政偉）1110729
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