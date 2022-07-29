文總領旗人再現 泰籍網紅訪月老廟求姻緣

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中華文化總會「福爾摩沙進香團」計畫影片推出第4集，由來自泰國的藍星（Christine Lan/ Yatika Vajropala）（中）擔任領旗人，前往台南探訪台灣的傳統宮廟文化。圖為藍星親手體驗宗教閩繡。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年7月29日

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（中央社記者王寶兒台北29日電）七夕將至，文總今天推出第4集「福爾摩沙進香團」影片，由泰國籍領旗人藍星帶領觀眾一探台灣宗教文化，走訪台南宮廟祭祀、求籤，還向月老祈求桃花姻緣。

藍星（Christine Lan / Yatika Vajropala）在泰國朱拉隆功大學畢業後來台求學，並取得台大法律碩士，自此定居台灣近15年，曾擔任過8年廣播電台的泰語新聞主播及節目主持人、電視台迷你劇集女主角等，目前是四面佛還願舞的舞者，還在台灣創辦「四面泰傳舞團」。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，超過9成的泰國人是虔誠佛教徒，泰國大皇宮周邊的玉佛寺、臥佛寺，街頭的四面佛、靈屋等，都可見到宗教文化在泰國社會中佔有重要角色。台灣也是各地皆有廟宇，本集便邀請同為佛教徒的藍星走訪台灣傳統信仰文化。

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藍星在第4集「福爾摩沙進香團」影片中前往台南，探訪宮廟中祭祀的「全民女神」媽祖、可幫忙說媒的「闊嘴月老」、仗打爛桃花的武廟月老、守護愛情的「醋酐」、幫信眾把脈給藥籤的「保生大帝」及傳統信仰中化解卡關人生的「祭改」儀式。

文總今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請來自8個國家、旅居台灣的名人，走訪各縣市風土民情，用系列影片開箱台灣。目前影片曾分別邀請韓國主持人造訪馬祖、宏都拉斯男模探訪台灣咖啡產業、日籍主持人走訪台灣客家聚落等，第4集影片可至文總臉書和YouTube頻道等平台欣賞。（編輯：屈享平）1110729