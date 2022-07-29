首屆原創IP風雲榜揭曉 閻鐵花摘漫畫組首獎

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（中央社記者王寶兒台北29日電）首屆原創IP風雲榜今天於漫畫博覽會揭曉獲選名單，分為漫畫組及小說組的TOP IP獎，分別由準備真人影視化的「閻鐵花」及「有五個姊姊的我就註定要單身了啊」摘下。

原創IP風雲榜由中華動漫出版同業協進會和文化內容策進院合作舉辦，目的是透過內容、銷量、聲量、跨域合作可能等面向，挖掘台灣潛在明星IP，評審團由影視、遊戲、創投和出版產業等資深工作者組成。此次共有56 部原創漫畫及45部小說作品角逐漫畫組及小說組獎項，人氣IP獎則由讀者票選選出。

首屆原創IP風雲榜今天於2022漫畫博覽會舉行頒獎典禮，除揭曉TOP IP獎外，漫畫組參賽作品「深邃美麗的亞細亞」、「成為奪心魔之必要」和小說組「少女撿骨師」、「遊戲結束之前」分別於各組獲第2、3名的成績；人氣IP獎漫畫組由「我的網紅男友」及小說組「我的網紅男友外傳小說～現正同居中～」分別拿下。

中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，協進會往後每年都會推動原創IP風雲榜，希望藉由漫博人氣讓原創作品有更多曝光度，並以跨產業的交流，一起尋找值得共同投資的作品。

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文策院院長李明哲表示，從國際經驗可以發現，符合市場口味的漫畫與小說在改編為影視、動畫或遊戲後，能提升國內娛樂消費族群對漫畫內容的關注，也能讓跨域業者透過IP轉譯合作，共同爭取更亮眼的市場成績，期許本次獲獎IP在文策院資源挹注下，可發展出更多元且寬廣的商機。

文策院表示，本次得獎作品團隊可持續獲得文策院支持，包括參與文策院行銷、提案培訓和媒合活動等，團隊也可對接所需的投資資源，協助IP的發展更貼近市場與投資人需求，讓具商業潛力的作品發揮商業潛能，也讓更多精彩的漫畫或小說內容可以被跨域業者看見。（編輯：陳政偉）1110729