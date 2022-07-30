台南府城西羅殿 虎爺裝扮水水請出廟埕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南西羅殿「虎爺」寺廟文化活動今天開跑，殿內祀奉4隻虎爺是許多信徒祈願神祇，加以民俗認為虎爺能咬來錢財，特別將綁繩做成古銅錢樣式，將虎爺裝扮「水水」請出廟埕。

今明兩天的「百虎百福-府城虎城福城」，以及下週末的「福虎聚西羅-壬寅虎年特展」，由西羅殿與台南古城聯合工作室、中西區公所合辦。台南市長黃偉哲到場共襄盛舉，他表示，今年是虎年也是「好」年，西羅殿這項虎爺推廣活動，讓更多人瞭解意義與文化內涵。

西羅殿主委王敏星說，殿內主祀廣澤尊王，奉祀4隻虎爺是許多信徒祈願神祇。今年逢虎年，特別舉辦以虎爺為主題各式活動，邀請21名藝術家在廟埕舉辦虎爺藝術特展，希望民眾從中體驗廟宇優質文化，也期望每個參與活動民眾都能吉祥如意，滿載福氣而歸。

民俗認為虎爺能咬來錢財，為這次活動，奉祀的每尊虎爺都戴上新鈴鐺，更將綁繩做成古銅錢樣式，將虎爺裝扮「水水」請到廟埕前。

下午的虎爺浮雕博杯賽，邀請榮獲傳統鼓術比賽特優獎的石門國小戰鼓隊開場演出，台南市中西區長汪慶龍表示，聖筊數最高者可得到「茄苳入石柳」虎爺藝術浮雕；這個浮雕是由曾獲台南美展傳統工藝類首獎的木雕師傅劉進文巧手打造。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

西羅殿廟埕活動精采熱鬧，包括廟埕市集、福T絹印體驗、打彈珠得福氣、虎哥福牌彩繪賽、永康國小扯鈴表演；8月6、7日更有21名藝術家以虎爺形象創作，以畫作、陶作、粘土捏塑、竹編、木雕等藝術方式呈現虎爺多元面貌，歡迎民眾一起來逗熱鬧、尋虎尋福。

位於南勢街的西羅殿有「台灣首廟」尊稱，是中西區昔稱五條港區域內重要廟宇，歷史悠久香火鼎盛。殿裡有清代咸豐皇帝頒的「恩祐全台」珍貴匾額等文物。（編輯：孫承武）1110730