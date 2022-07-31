歌劇「唐卡洛」10月台灣首演 談自由與責任真意

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（中央社記者趙靜瑜台中31日電）高雄衛武營國家藝術文化中心將在台灣首演作曲家威爾第全本歌劇「唐卡洛」，在歌劇中威爾第不但在音樂有所突破，在劇情上也從政治與宗教傾軋談到自由與責任，深具哲學意味。

威爾第歌劇「唐卡洛」原是為巴黎歌劇院打造的5幕法文歌劇，首演之後威爾第仍不斷修改，前後7次，最終決定版為1882/83年的4幕義大利語版，這也是衛武營這次演出的版本。

台大外文系副教授王寶祥今天在台中國家歌劇院角落沙龍主講「唐卡洛：歷史，虛構，與虛幻」，他認為威爾第在「唐卡洛」最大的突破是脫離了「弄臣」、「茶花女」寫法，不使用過往為了表達主角情緒而寫的快板跑馬歌，反而將音樂打散在歌劇之中，輔助戲劇推進劇情。

王寶祥曾經在柏林德意志歌劇院看過一次「唐卡洛」，非常喜歡，「整齣劇會讓人思考，人獨立之後該如何自處，自由的意義是甚麼，拿到自由之後又可以做些甚麼？」充滿哲學意涵。

王寶祥表示，唐卡洛是西班牙王儲，也可以說是「憤青世代綜合體」，反專制也爭取自由，甚至想要弒父。而劇情豐富熱鬧，「有戰爭有求全，有顧全大局所做的犧牲，再加上劇情中的年代正是西班牙黃金時期由盛轉衰之際，宗教跟政治傾軋達到最高點，之後宗教勢力才慢慢退居幕後，也是一個時代的轉折點。」

「唐卡洛」劇情中所有人都身不由己，法國公主伊莉莎白和西班牙王子唐卡洛情投意合，卻被迫嫁給唐卡洛之父菲利普二世。宮廷貴族愛波莉公主情繫唐卡洛，因妒生恨構陷王后，又委屈成了孤獨國王的情婦。在親子衝突、情愛糾葛與政治撕扯之外，還有王權與神權的鬥爭，非常精彩。

王寶祥說，可能威爾第是天秤座，面面俱到，不只是廣博，而且細膩，「這齣歌劇就像是接近悲劇邊緣的歷史劇。」

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衛武營歌劇「唐卡洛」導演為史蒂凡諾．馬佐尼斯．迪．普拉拉費拉（Stefano Mazzonis di Pralafera），執行導演則是詹尼．桑圖奇（Gianni Santucci），除了國外聲樂家外，台灣聲樂家包括耿立、巫白玉璽、翁若珮、謝銘謀、賴珏妤、李增銘及梁又中等人。音樂由簡文彬指揮長榮交響樂團，合唱團由高雄室內合唱團擔綱，舞台樂隊則由高雄市管樂團擔任。

威爾第歌劇「唐卡洛」由衛武營與比利時列日皇家歌劇院跨國合作，將於10月27日到30日演出，地點在高雄衛武營歌劇院。雖然距離演出將近3個月，但裝載這齣歌劇布景服裝的海運貨櫃已經抵達台灣，等候開箱做精彩表現。（編輯：張雅淨）1110731