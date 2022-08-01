2022新一代特調展迎開幕 秀新世代創意

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（中央社記者王寶兒台北1日電）為呈現年輕世代設計創意，台灣設計研究院今年首度匯聚新一代設計產學合作及金點新秀設計獎得獎作，成為新一代特調展，包含高齡者桌遊、多媒體設計作品等展品，明天登場。

2022新一代設計展今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消實體展，線上展於6月1日開展，目前累積逾80萬人次參觀。2022新一代特調展則以實體展方式舉行，今天舉辦特展開幕記者會。

台灣設計研究院發布新聞稿表示，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，這次特展期望觀展過程彷彿品嚐一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」。

2022新一代特調整展覽集結今年金點新秀設計獎9大參賽類別的年度最佳設計獎外，還有包裝設計與循環設計特別獎，加上金點新秀贊助特別獎的優設銀獎得獎作品，共16件得獎作。此外，還有參與第8屆「新一代設計產學合作」獲得金、銀、銅獎作品共36件。

「新一代設計產學合作」是跨領域創新實驗平台，第8屆以聯合國SDGs永續發展目標為年度主題，號召18家企業單位出題、35間大專院校參與，企業及學校參與數皆為歷屆之最。

今年產學合作成果包含故宮與台達電子的金獎作品「參光體驗」，以及惠生大藥局的金獎作品「掌中戲—預防失智銀髮桌遊」，為明志科技大學學生提供的創新長照解方，萃取傳統布袋戲元素，設計出適合高齡者的桌遊。

「2022新一代特調展」展訊將自明天起於台北松山文創園區台灣設計館01、02、04展區展出至9月25日。（編輯：管中維）1110801