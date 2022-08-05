重返八瑤灣 蒂摩爾古薪舞集演繹牡丹社事件

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）歷經3年籌備，蒂摩爾古薪舞集將演出「bulabulay mun?」，這是國內首次以現代舞詮釋「牡丹社事件」。透過舞者身體語言首次展現八瑤灣的風與浪濤，希望「重新看見牡丹」。

「bulabulay mun?」（南排灣語「你們好嗎？」）是屏東縣政府委由蒂摩爾古薪舞集創作，原定去年6月配合牡丹社事件150週年首演，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，作品延後1年發表，這次是疫情趨緩後的首演，多了一年的淬練，作品再升級。

負責編舞的舞蹈總監巴魯．瑪迪霖表示，舞團並非以作品評論歷史，而是以舞者的身體語言首次展現八瑤灣的風與浪濤，希望「重新看見牡丹」。作品中雖沒有戰爭場面、沒有角色對應，希望觀眾看完後，心中都會呈現各自解讀的八瑤灣風雲，「一部作品，千種感受」也是現代舞最可貴之處。

在疫情期間，舞團還到八瑤灣現場拍攝舞蹈電影，當舞者站在八瑤灣的土地上，在水裡沙裡舞動傳統舞步，迎風高唱古謠，舞團更確定整部作品要呈現的就是牡丹社。

蒂摩爾古薪舞集雖非來自牡丹，但同為排灣族，舞團想展現的是更多元角度，巴魯嘗試以「問候」為編舞主軸，以揮手、握手等身體語言貫穿全場，歷經一次又一次的重返八瑤灣，親身感受當地的狂風與浪濤，完成第一支以牡丹社事件為主題的現代舞創作。

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籌備期間，舞團多次下鄉田調，作品中呈現兩首牡丹鄉的古謠「e ne lja」及「saceqalj」，來自不同族群的6名舞者，不但得學會吟唱古謠，還得學會牡丹鄉新保將（部落名稱）特有舞步，從身體律動中感受牡丹族人的氣息，甚至連舞台服裝顏色都以牡丹紅、黃為主色；一如有舞者所說「在吟唱古謠的當下，我就是牡丹人了」。

屏東縣文化處新聞稿表示，整部作品以燈光、音樂及即時投影互動，在舞者舞動下呈現「序」、「問候」、「攻防」、「殤」、「始末」等段落。「bulabulay mun?」6日晚上7時30分、7日下午2時30分在屏東藝術館演出；13、14日在台北雲門劇場演出，購票可洽：OPENTIX https://reurl.cc/ErOWgg。（編輯：孫承武）1110805