桃山部落成年禮 男打獵女織布傳承泰雅文化

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）為傳承泰雅文化，台中市和平區Tgbin（桃山）部落6日舉行成年禮，12名未成年泰雅族人在頭目祝福下完成儀式，活動有狩獵、織布體驗，盼傳承泰雅文化凝聚對部落向心力。

「桃山部落傳統文化泰雅族成年禮暨前置採集及尋根系列活動」昨天在桃山部落文化廣場舉行，由桃山部落頭目陳榮爵為參加成年禮的7男5女祈福。

活動有獵寮搭設、織布體驗、陷阱製作、上山狩獵、挑水及準備柴火等活動，除呈現泰雅成年禮的傳承文化，也讓邁入成年的泰雅族人知道成年禮是如何制定傳承。

桃山部落總幹事張毅傑接受中央社記者採訪表示，自己本身也沒有經歷過成年禮，許多原民文化在日治時期遭禁止，國民政府來台後，原住民也只能在自己的生活範圍內活動，許多祖先智慧慢慢流失。

他說，兩年前大兒子要到外地唸書，他希望兒子不要忘記自己是泰雅族人，身上流有泰雅族的血液，因此請來頭目為兒子進行成年禮，也希望能傳承泰雅文化；此活動也開始籌備，耗時2年完成舉辦。

傳統的泰雅族人在14歲進行成年禮，配合社會發展現況，活動經接受成年禮的年紀定在18歲以上，活動內容教導男生搭設獵寮、狩獵技能等，女生則學會砍柴的技能。

張毅傑表示，活動籌備時，部落耆老帶著年輕人到舊部落去打獵，當時下著雨但他們仍決定前往，傳統部落生活中，男子上山打獵，在家守候的女子必須到部落口去迎接。那天耆老們帶著年輕人體驗打獵回來的情景，展現了舊時代部落生活，當時內心十分感動。

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昨天活動中，頭目也分享了舊時打獵經驗，以往要入山打獵前，必須聆聽「希利克鳥」的聲音指引。張毅傑指出，希利克鳥為俗稱的繡眼畫眉鳥，在泰雅族中為占卜之鳥，透過鳥叫聲可以知道此時是否能夠入山打獵，這都是古老的傳統知識。

他說，文化的傳承有一種責任，原民文化沒有文字只有語言，語言也逐漸式微，現在沒有去學習，未來該如何扛起文化，祖先給予的智慧若都遺忘了，相當可惜，透過此次成年禮，希望能將傳統文化持續傳遞下去。（編輯：陳仁華）1110807