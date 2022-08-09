台北大師星秀音樂節回主場台灣 名家齊聚擦出火花

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2022台北大師星秀音樂節記者會9日在國家音樂廳舉辦，音樂節創辦人、小提琴家林昭亮（圖）表示，很感謝這些頂尖大師來到台灣，在為期2週的音樂節中，與優秀年輕學子共同學習與演出。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）台北大師星秀音樂節今年進入第4屆，2021年因疫情台灣場館關閉，轉赴舊金山舉行，今年回到台灣。除了音樂學員集訓外，也將帶來2場演出，展現名家師資與學員音樂交融火花。

音樂節創辦人小提琴家林昭亮今天在記者會上表示，2021年音樂節去了舊金山舉行，今年回到台灣，「回到安全的國家是很重要的，雖然挑戰很多，但是能夠繼續下去是我的任務。」

今年師資包括紐約愛樂首席黃欣、紐約愛樂中提琴首席辛西雅．菲爾普斯（Cynthia Phelps）、紐約愛樂低音提琴首席提莫西．柯布（Timothy Cobb）、阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、柏林愛樂單簧管首席溫徹．富赫斯（Wenzel Fuchs）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫等頂尖樂團聲部首席。林昭亮學生也是知名小提琴家諏訪內晶子也來到台灣共同參與。

林昭亮說，每屆大師們都非常關心學員，今年像小提琴學員楊雅淳就主動找黃欣上課，希望了解如何做好一個交響樂團首席，「黃欣上完課之後發現還有點時間，他再回頭去找雅淳多上一點課，這些心意都很讓人感動。」

文化部長李永得到場致詞表示，一則歡迎這麼多在國際上活躍的音樂家能來台灣推廣音樂教育，二則感謝林昭亮與妻子何瑞燕能夠克服所有困難，讓台北大師星秀音樂節如期舉行，「這個音樂節由政府與民間力量共同促成，文化部會持續支持。」

林昭亮表示，很感謝這些頂尖大師來到台灣，在為期2週的音樂節中，與優秀年輕學子共同學習與演出。他認為，或許正因疫情與隨之而來的逆境，現在聽見的音樂顯得格外響亮與真實。

這次擔任「大師星秀音樂節交響音樂會」指揮的長野健是首次訪台，他將指揮台北大師星秀音樂節管弦樂團演出馬勒「第四號交響曲」，也將與妻子兒玉麻里、紐約愛樂大提琴首席卡特．布雷（Carter Brey）以及林昭亮共同演出貝多芬「三重協奏曲」。

長野健目前還在隔離當中，他透過視訊表示，在這樣的時間點，這次演出曲目別具意義，「因為世間永遠存在那些理解現實中苦難，與眾不同的聲音，那些講述另一個世界，那些顯示人性渴望和期待、心靈和精神，那些創造想像的聲音。」

今年為了提供台灣學子更多支持，希望音樂節能量可以永續發展，力晶文化基金會、勇源基金會、富邦金控、財團法人文龍文化藝術基金會特別提供冠名獎學金支持學生，期待學子未來有成，也不忘回饋台灣。

「大師巨星音樂會」將於8月9日在台北國家音樂廳舉行，由全體師資組成不同的室內樂組合，曲目跨度從巴洛克到近代音樂，展現室內樂親密、精緻的魅力。

「大師星秀音樂節交響音樂會」由長野健領軍，8月12日在台中國家歌劇院，13日在高雄衛武營音樂廳，14日在台北國家音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1110809

2022台北大師星秀音樂節（TMAF）記者會9日在國家音樂廳舉辦，文化部長李永得（圖）致詞表示，歡迎這麼多在國際上活躍的音樂家能來台灣推廣音樂教育，也感謝音樂節創辦人林昭亮與妻子何瑞燕能夠克服所有困難，讓台北大師星秀音樂節如期舉行。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日

2022台北大師星秀音樂節記者會9日在國家音樂廳舉行，多名音樂名家齊聚，文化部長李永得（左2）表示，歡迎國際上活躍的音樂家來台灣推廣音樂教育，這個音樂節由政府與民間力量共同促成，文化部會持續支持。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日

台北大師星秀音樂節今年進入第4屆，除了音樂學員集訓外，也將帶來2場演出，展現名家師資與學員音樂交融火花，9日晚間「大師巨星音樂會」將在國家音樂廳登場，會前進行彩排。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日

2022台北大師星秀音樂節（TMAF）記者會9日在國家音樂廳舉辦，其中「大師巨星音樂會」晚間登場，由全體師資組成不同的室內樂組合，展現室內樂親密、精緻的魅力，音樂節創辦人、小提琴家林昭亮（圖）進行彩排，展現琴技。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日