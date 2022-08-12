為「糖果屋」平反 指揮楊書涵：這不是兒童歌劇

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台中國家歌劇院推出自製歌劇「糖果屋」，由聲樂家趙方豪（左）飾演父親，翁若珮（右）一人飾演母親與女巫2角，在趣味的節奏中詮釋家人之間的互動、衝突與情感。（台中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台中國家歌劇院自製歌劇「糖果屋」即日起在中劇院上演，指揮楊書涵首次指揮這齣歌劇表示，故事情節雖然很童話，但是這絕非兒童歌劇，裡面有滿滿的管弦樂細節，值得一聽。

楊書涵今天接受中央社電訪時表示，19世紀末德國作曲家洪伯定克是華格納的學生，深受影響，「糖果屋」歌劇聲響非常壯闊，十分精彩，「這部歌劇是洪伯定克最知名的一齣歌劇，透過這齣歌劇也證明了洪伯定克不是二線作曲家。」

楊書涵說，裡面很多「超自然場景」，包括巫婆施展法力，書本自己會動等，洪伯定克透過管弦樂去呈現，非常到位，「對於一般觀眾來說，這齣歌劇怎麼聽都好聽，很好上手；但對於熟悉歌劇的行家來說，這齣歌劇充滿情緒的描寫，情境刻劃，透過管弦樂呈現，非常精彩。」

歌劇「糖果屋」由石易巧女扮男裝反串韓賽爾，鄭思筠飾演葛蕾特，翁若珮一人飾演母親及女巫2角，父親則由趙方豪飾演，4聲樂家共組成一家人，在趣味的節奏中詮釋家人之間的互動、衝突與情感。

楊書涵說，這4名聲樂家都非常成熟，經驗豐富，詮釋貼近劇中角色，「每一個都是主角。」

整個工作期觀察下來，楊書涵說像女扮男裝的石易巧就非常有經驗，「跟她工作非常有趣，她個性就是很爽朗純真，很容易把這個角色表現出來。」鄭思筠本身就是個大女孩，飾演古靈精怪的葛蕾特很適合，「她的聲音很漂亮，充滿陽光般的透亮，雖然她站在舞台上好像有些高，但同時也放大了她在劇中角色該有的活潑感。」

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翁若珮這次是一人飾演媽媽與女巫2角，楊書涵表示翁若珮是歌劇老手，無論是飾演媽媽的霸氣或是勾人的女巫要抓小朋友使出的渾身解數，「若珮根本就是百變女王。」趙方豪的父親詮釋自帶喜感，無論是調侃自己或跟飾演媽媽的若珮打情罵俏，都非常到位，令人心安。

台中國家歌劇院洪伯定克歌劇「糖果屋」將從12日演到14日，地點在台中國家歌劇院中劇院。楊書涵將指揮悅音管弦樂團演出，導演為Ballboss，NTT歌劇合唱團擔任合唱演唱。（編輯：張芷瑄）1110812