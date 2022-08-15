台灣設計展10月登場 新生代操刀主視覺

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（中央社記者曾以寧、李卉婷高雄15日電）台灣文博會落幕，高市府與台灣設計研究院趁勝追擊，公布10月份登場的2022台灣設計展主視覺，邀請新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀，呈現高雄最潮年度設計盛會。

高雄市政府文化局今天新聞稿表示，「2022 台灣設計展」以「台灣設計設計台灣」為主題，10月7日起至23日於高雄盛大展開「大港浪潮席捲全台」。

文化局長王文翠表示，2012年台灣設計展於高雄駁二藝術特區登場，配合駁二蓬萊倉庫群啟用，帶給大家當時最新、最當代的設計能量。2022年台灣設計展再次回歸高雄，主辦單位特別邀請新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀主視覺。

創意總監劉書堯帶領團隊倪薇、程品媗、于薇、陳育稘、張維中、高郁婷共同參與設計。其中，資深設計師于薇曾在大學時期拿下2020高雄青春設計節金獎及人氣獎銀獎、放視大賞優選，展現高雄不斷培育蓄積的青年設計力。

台灣設計研究院院長張基義表示，主視覺打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能，Local Remote在設計時，使用開源的線上編碼系統Processing編寫視覺。無限延伸的線條組成富有活力、動感、方向性的動態視覺，以科技詮釋創意，呈現出高雄引以為傲的智慧城市特色。

主視覺設計以廣闊藍色大海，展現高雄格局視野，熱情海派的城市特質；海面上交錯漸層藍綠色方格，呈現高雄港灣區建築群與山海意象。海面綻開浪潮，象徵由台灣設計力驅動船隻，滿載著創意，出口台灣設計能量。

層層堆疊擴散浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo設計則擷取主視覺中浪尖前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

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高雄市長陳其邁透過新聞稿表示，台灣設計展在高雄今年主題「台灣設計設計台灣」，以宏觀角度切入，展現勇敢迎向世界浪潮的海洋首都高雄百年來累積的創意實力，匯聚來自台灣及世界各地的設計量能，更以無限的設計力拓展城市未來。過去經貿發達的高雄蓬萊商港，搖身成為「設計中島」，呈現高雄海納創意的潛力，10月的台灣設計展將再掀波瀾，讓台灣的高雄，航向世界的高雄。

副市長史哲表示，在燈會之後，高雄再度發起「台灣設計設計台灣」，串連首度離開台北舉辦的「台灣文博會」，以及睽違10年再度回到高雄辦理的「台灣設計展」，屬於高雄遼闊視野格局、熱情海派城市特質，將再次展現在全世界面前。（編輯：孫承武）1110815