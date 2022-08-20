台灣和溫哥華劇場組織計劃搭建藝文交流平台

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（中央社記者程愛芬溫哥華19日專電）台灣劇場新生代設計師日前在2022世界劇場設計展贏得多項獎項，台灣技術劇場協會在賽後率團與溫哥華市民劇院機構交流，計劃搭建藝文交流平台，擴大台灣劇場人才的工作視野，為新銳劇場人才謀出路。

台灣技術劇場協會稍早率隊參與在加拿大卡加立市（Calgary）舉行的2022世界劇場設計展（World Stage Design，WSD）。台灣技術劇場協會理事、台灣大學戲劇學系講師陳志峰說，在4年一度的世界劇場設計展上，台灣共14名設計師、16件作品獲獎，得獎數在參賽35國排名第一。

陳志峰說：「傲人的成就讓人刮目相看，許多國家主動與我們交流，例如布拉格藝術大學說希望明後年能和台灣進行劇場藝術合作，台灣年輕人才可以到布拉格實習工作、拓展國際視野。」

台灣技術劇場協會理事長林璞18日率團拜會溫哥華四大劇院－伊麗莎白女王劇院（Queen Elizabeth Theatre）、奧芬劇院（The Orpheum）、附屬劇院（Annex Theatre）和溫哥華劇場（Vancouver Playhouse）。四大劇院都由溫哥華市政府旗下的溫哥華市民劇院機構（Vancouver Civic Theatres）負責運營管轄。

溫哥華市民劇院機構多位主管分別向訪問團介紹溫哥華劇院的運營、製作和商業模式，說明溫哥華是一個多元化、充滿活力的人文城市，樂於與世界分享具有深度和廣度的創意文化，因此樂於與台灣劇場設計界交流。

伊麗莎白女王劇院座位數將近3000個，正推出百老匯舞台劇系列。林璞驚訝連平日時間，票房都有8成以上。他對中央社表示：「伊麗莎白女王劇院座位數比國家戲劇院將近多一倍，很驚訝如此大型的劇場能自給自足靠著演出賣票生存，基本上不仰賴政府補助，這是台灣藝文界正在努力的目標。」

林璞表示，溫哥華是全球旅遊熱門城市，除了當地民眾外，還能吸引不少國外遊客來觀看表演藝術；台灣的市場較小，有語言限制，自然難以和溫哥華劇場規模相提並論。

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林璞說：「但這就是我們積極協助台灣劇場人才走向海外的原因。我們不只希望能帶領好的演出團體到加拿大表演，也希望讓台灣劇場的攝影、燈光、布景和服裝等設計人才到加拿大工作，讓他們的優秀潛能讓世界看見。這次首度交流，彼此已有很好的默契，希望明年能有更積極性的進展。」

文化大學戲劇學系副教授紀家琳說：「劇場藝術重視復古傳統，但也要有創新思維，例如最近北美劇場界在原住民、氣候變化、虛擬科技等主題上積極嘗試探索，這種搭上時代潮流列車的趨勢是台灣劇場界可以學習的，這也是帶領年輕學生走向國際的重大意義。」（編輯：馮昭）1110820

台灣技術劇場協會一行人於當地時間18日參訪溫哥華奧芬劇院，透過和溫哥華市民劇院機構交流，為台灣劇場界年輕人才找出路。（台灣技術劇場協會提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年8月20日