高市府與軍方達共識 將引民間資源助眷村邁向再生

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市長陳其邁今天現身左營眷村表示，市府與軍方達成共識，未來4年將朝多元策略加速活化老舊眷村，讓眷村從文化景觀保存邁向再生，並帶入公托、日照中心等生活機能。

高雄眷村設計生活節8月熱鬧展開，陳其邁今天現身左營建業新村眷村小市集與民眾話家常，參訪以住代護入駐店家，還獲熱情民眾贈送包子等傳統眷村味。陳其邁接受媒體聯訪表示，已與軍方達成共識，未來4年市府會完全落實眷村文化再生。

陳其邁說，高雄市擁有全台灣最多的眷村，過去利用公務預算方式，結合「以住代護」計畫保存眷村文化景觀，目前已達200多戶，但還有1300戶需要進行維護與管理，未來市府希望透過更多元配套方式，讓眷村從文化景觀保存邁向再生。

陳其邁指出，盼眷村的改建不要只有住宅，也結合軍宅、社宅、一般住宅，並加入公托、公幼、日照中心等更多生活、社福機能，且因為很多長輩就住在眷村附近，除進行文化景觀最大程度保留，也要更多融入生活，希望達到文化公益目的。

高雄市政府文化局資料指出，高雄為全台保留眷村面積最大的城市，其中左營海軍眷村保存59公頃、近千戶眷舍，堪稱全台第一；高雄於昔日眷改浪潮背景下，以文資指定登錄策略保存眷舍，全國首創推動「以住代護」計畫，打造三軍生活感眷村。

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2014年推出以住代護政策的高雄市副市長史哲說，左營眷村再生活化策略將以人為本、以環境為師，融合新村舊眷景觀，並補充現代化公共設施，打造宜居新社區。

文化局長王文翠表示，未來與軍方合作模式將引入民間資源推動眷村重生，在城市發展的同時，兼顧眷村文化保存核心價值，保留老樹等眷村紋理、元素，近期將同步啟動都市計畫及文化景觀通盤檢討等相關法定程序。（編輯：陳仁華）1110821