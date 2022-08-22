全球泛華青年劇本創作競賽開跑 首獎10萬加讀劇

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）第6屆全球泛華青年劇本創作競賽開放徵件，採中英文雙語徵件，首獎得主將可獲頒新台幣10萬元獎金以及專屬戲劇構作陪伴修改，2023年將在台北表演藝術中心讀劇演出。

全球泛華青年劇本創作競賽2015年由國立中央大學英美語文學系教授周慧玲發起，攜手台灣戲劇暨表演產業研究學會主辦，主要希望培育年輕劇作家，也經由全球劇本相互觀摩，進而共同打造一個能為表演藝術產業提升更多創意與動能的劇本創作競賽。

全球泛華青年劇本創作競賽團隊發布新聞稿表示，競賽每2年舉辦一次，採取雙語徵件，不限國籍，競賽由全球14名中英文評審初審、複審及決審，前3名得獎者除了獲頒競賽獎金，也將由主辦單位安排一對一戲劇構作，進行為期2個月的劇本修改過程。

得獎作品將由主辦單位邀請專業翻譯進行中英或英中雙語出版，同時邀請3名資深劇場導演組成3組創作團隊，在泛華讀劇藝術節公開呈現。

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全球泛華青年劇本創作競賽至今已累積收到來自世界各地超過千件有效投稿作品，前後出版5部影音雙語電子書，並在台北、台南、高雄、澳門、溫哥華、紐約、南京、上海、北京、蒙特雷及墨西哥城超過10座城市舉辦多場讀劇呈現和製作演出。

第6屆全球泛華青年劇本創作競賽自即日起開放線上收件（wsdc.ncu.edu.tw），徵件至11月15日截止，8月24日將舉辦線上徵件說明會（報名連結：https://reurl.cc/gMMNOz）。（編輯：張雅淨）1110822