兩廳院藝術出走「我是天王星」 免費巡演7縣市

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）兩廳院「藝術出走」活動邁入第8年，今年由阮劇團帶來龐克搖滾歌舞戲「我是天王星」，楊大正、黃鐙輝、蔡振南、江惠儀等藝人齊聚一堂，免費巡演7縣市，呈現台灣早期歌舞團的青春時代。

兩廳院藝術總監劉怡汝今天在記者會上表示，雖然說是藝術「出走」，但更希望把好戲帶到全台每個角落。今年與野台經驗豐富、戰鬥力十足的阮劇團合作，不但回歸現場演出，也增加場次到7縣市，邀請大家一起回味欣賞野台臨場感的體驗。

「我是天王星」以戰後台灣娛樂事業與文化為背景，描寫年輕有才、但失意在家啃老的電影導演樂天，因緣際會得到歌仔戲團「黎明社」團主賞識與支持，將歌仔戲「梁山伯與祝英台」拍成台語電影，呈現一群人各自懷抱夢想，在追逐夢想路上歷經挫折、療癒與成長的故事。

編劇吳明倫指出，劇中的「黎明社」靈感來源為陳澄三先生於1934年成立的「麥寮拱樂社」。拱樂社原為雲林麥寮拱範宮，為南管社，而後加入歌戲團，為歌仔戲帶來種種變革，也使拱樂社成為當時重要的代表。

吳明倫說，劇中時代背景是歌仔戲仍然引領風騷而電影藝術蓄勢待發的年代，2種藝術形式與娛樂文化互相競爭也彼此拉抬，反應在世代的溝通上，同樣也有類似的衝擊與平衡，這次編劇時也將夢想追尋、世代和解及當時文化現象並置在一起。

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「我是天王星」男主角樂天由滅火器主唱楊大正、藝人黃鐙輝共同飾演，輪番展現個人魅力；女主角由金曲歌后江惠儀擔任，與三金（金馬、金曲、金鐘）得主蔡振南同台飆演技及大展歌喉，演唱多首耳熟能詳的經典歌曲例如林強「春風少年兄」、江蕙「甲你攬牢牢」及蔡振南「空笑夢」等。

「我是天王星」將於10月1日起在嘉義民雄早安公園，10月9日在花蓮美崙田徑場，10月16日在彰化員林市公十九晴雨球場，10月22日在新竹縣政府文化局文化廣場，10月29日在屏東西勢玉清宮前廣場，11月19日在台南市立圖書館總館旁道路，11月27日在台北國家兩廳院生活廣場，免費入場。（編輯：戴光育）1110823