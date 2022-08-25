高雄26區45場大陣仗 庄頭藝穗節把藝術送到庄

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）邁入第12年的高雄庄頭藝穗節，28日起將在林園區廣應廟及茄萣國中2地同步揭開序幕，45檔戲劇、音樂、偶戲等節目上山下海，走遍高雄26個行政區，把廳堂級演出送到庄頭。

高雄庄頭藝穗節於2011年開辦，大陣仗將廳堂級表演節目送到大高雄庄頭巡演，讓非市區民眾免除舟車勞頓，在公園、學校、廟埕就能欣賞精彩表演節目。

高雄市政府文化局長王文翠今天透過新聞稿表示，活動去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年將從8月28日起一路熱鬧到12月，集結優秀演藝團隊，推出「庄頭歌仔戲」、「庄頭音樂會」、「庄頭戲劇」與「庄頭偶戲」，在大高雄26個行政區啟動接連近5個月、45場的表演藝術大匯演。

其中最受喜愛的「庄頭歌仔戲」將推出24場優質好戲，也有首次室內移到戶外表演的劇目，將有明華園天字戲劇團「水滸傳之梁山悔」、春美歌劇團「甲你攬牢牢」、明華園日字戲劇團「閻羅借魂」、尚和歌仔戲劇團「天河戀」、勝秋戲劇團「月下追登台帥」、秀琴歌劇團「薛剛傳奇」等感人肺腑、高潮迭起的精彩劇碼。

「庄頭親子劇」則將由有口皆碑的奇巧劇團、豆子劇團、蘋果劇團等高雄傑出演藝團隊，帶來「空空戒戒木偶奇遇記」、「好鼻師」、「魔神候補生－親子音樂劇」、「低頭族小龍女」等適合全家共賞的精彩好戲，融合東西方、傳統與現代，也結合現實與魔幻，創造冒險與想像的歡樂氣氛。

「庄頭音樂會」由薪傳打擊樂團、新古典室內樂團與唱歌集音樂劇場帶來7場演出，集結音樂劇、交響樂與打擊樂等不同風格演出，帶領聽眾享受不同樂器氛圍，也能以音樂環遊世界與穿梭不同時代的聲音回憶，享受由音樂構築的優美氛圍。

「庄頭偶戲」推出永興樂皮影劇團「濟公收妖」、錦飛鳳傀儡戲劇團「嘉禮獻瑞」、天宏園掌中劇團「牛魔王傳奇」、新世界掌中劇團「南俠風雲－紅光劍影美人樓」及金鷹閣電視木偶劇團「大話西遊－鬧天宮」等7場精彩好戲，讓傳統文化藝術走進民眾生活重現魅力。

此外，今年庄頭藝穗節首次在演出前加上教育推廣活動，由演出團隊帶來不同類型的表演藝術推廣與教育活動，讓民眾不只看表演，也能有機會接觸到各類文化藝術不同面貌。

庄頭藝穗節最新節目及場次訊息，可上高雄市政府文化局官網查詢。（編輯：張雅淨）1110825