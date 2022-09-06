黃家古厝中秋音樂會復辦 10日晚間登場

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總統府資政黃崑虎（左3）、台南市文化局長葉澤山（右3）等人6日宣布今年黃家古厝音樂會10日晚間將登場，今年活動正逢中秋佳節，歡迎民眾透過參與音樂會在現場溫馨團圓。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）總統府資政黃崑虎發起的「黃家古厝中秋音樂會」去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年將在9月10日中秋節晚上舉辦，盼以樂音療癒疫情下的台灣土地。

台南市政府文化局今天下午在台南市後壁區黃家古厝辦理黃家古厝中秋音樂會記者會，安排采風樂坊以國樂演奏「十面埋伏」開場，黃崑虎與台南市文化局長葉澤山等人出席宣傳。

黃崑虎致詞表示，中秋音樂會去年受疫情影響忍痛停辦，同時也將演出卡司原封不動延至今年，十分感謝所有表演者熱情相挺留下檔期，才能順利促成今年中秋夜美好響宴。

黃崑虎指出，當晚演出類別包括合唱、女高音獨唱、佛朗明哥舞蹈、原住民生活歌謠、大提琴演奏、傳統客家山歌、台語民謠、東方器樂劇場等，主題豐富多樣，展現台灣音樂演出的多元性與在地性，在古蹟特殊的建築氛圍與燈光營造下，更能沉浸在悠揚的樂音中，感受對台灣土地與文化的共鳴。

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黃崑虎表示，今年演出曲目中安排新韻合唱團獻聲演唱俄文歌曲Prayer for Ukraine，希望以烏克蘭愛國讚美詩，為仍在戰火中的烏克蘭祈禱，期望世界永恆和平與安樂，戰爭、痛苦與苦難不再發生。

葉澤山表示，黃崑虎多年來致力於維護台灣文化資產、宣揚台灣歌謠之美，並促進台灣與國際城市文化交流，多年來古厝中秋音樂會也建立口碑，吸引不少愛樂者前來聆聽，往年通常舉辦在中秋前後，但今年正逢中秋當夜，期待大家能透過參與音樂會在現場溫馨團圓。（編輯：卞金峰）1110906