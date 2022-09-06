史博館閉館整修邁4年 梁永斐喊2023年底開館

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（中央社記者王寶兒台北6日電）國立歷史博物館自2018年進行閉館整建工程至今，史博館館長梁永斐今天表示，史博館在2023年12月「一定要開館」，史博館展覽空間整建後將增加261.77坪，各樓層功能也將完全翻新。

史博館明年邁向成立68年，今天舉行「史博68．璀璨永續」記者會，梁永斐分別針對史博館開館目標、整建及開館進度說明，並分享開館後會有常設展「在這裡，與歷史相遇」及「生生不息－史博建築呢喃展」。

梁永斐表示，史博館第1期土建及機電工程已在今年8月16日申報竣工，預計10月底完成驗收；第2期室內裝修及景觀工程則在9月1日上網招標，預計10月底開工，明年12月重新開館，工程時間順利的話，能在明年館慶12月4日開館，甚至10月、11月提前完成的話，也會提前開館。

史博館2007年經台北市政府登錄為歷史建築，依「文化資產保存法」相關規定，自2018年7月起辦理重新整修，原訂整建工程3年完成，去年經行政院核定，閉館整建工程調整為明年12月底前完成。

梁永斐表示，工程延宕原因包含缺工、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、經費不足及文資審議程序等。明年國父紀念館正館將啟動整修工程並休館3年，而台北「不能2個展覽館所同時閉館」，因此要確保工程如期完成。

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此次整建重點在於拆除史博館原有圍籬，保留原有紅牆綠瓦外觀之餘，加入現代元素，打造「無牆博物館」，並將典藏、行政空間外移，擴大館方服務面積，展場空間在整建後增加261.77坪，共1456.52坪。例如史博館5樓原本是典藏庫房，整建後將改為特展空間；地下室1樓的會議廳將改為兒童親子空間。

梁永斐表示，史博館行政團隊年底將轉移至文化部南海工作坊辦公，至於史博館典藏品則分別移藏至國立故宮博物院南院、國立台灣美術館等友館庫房。未來史博館也將於新北市中和新建庫房，詳細細節將待公布。（編輯：張雅淨）1110906