故宮南院中秋展文徵明關山積雪圖 見證忘年之交

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」秋節展國寶明代文徵明「關山積雪圖」，「關山積雪圖」為文徵明贈與忘年之交王寵之作，歷時5年完成，畫中群山飛雪，千峰失翠。

故宮南院今天發布新聞稿表示，「翰墨空間–故宮書畫賞析」秋節前夕展出國寶明代文徵明「關山積雪圖」，以及宋代米芾「書尺牘」、明代石芮「軒轅問道圖」、祝允明「書祖允暉慶誕記」、王寵「詩帖」等4件重要古物，共計31組件作品，展期至12月4日止。

國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員林宛儒說，「關山積雪圖」為文徵明贈與忘年之交王寵之作。兩人於1528年冬日同遊江蘇上方山楞伽寺，美景當前，王寵取紙求畫，文徵明歷時五年才完成。畫中群山飛雪，千峰失翠，然而微青的山石及幾株紅樹又帶來一絲生機；山徑中時隱時現的騎馬紅衣人，彷彿導引觀眾同遊寒山。

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因展出「關山積雪圖」，故宮南院也將王寵「詩帖」書法作品並陳。國立故宮博物院書畫文獻處研究員何炎泉指出，王寵才華洋溢，與文徵明及祝允明並稱「吳中三家」，「詩帖」為王寵少見的草書作品，用筆俐落，起伏明顯，帶有獨特的生澀趣味。最後落款「雅宜山人王寵出丁于楞伽山中」。

故宮南院表示，秋意翩至，閑賞水墨丹青最相宜，此次展出還有清代詞臣畫家蔣廷錫「畫群芳擷秀」冊，清代宮廷畫家張廷彥「中秋佳慶」，件件精品，值得賞析。（編輯：謝雅竹）1110908