國際插畫展開幕 節氣主題訴說故事

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（中央社記者蘇木春台中8日電）文化部文化資產局即日起至10月30日舉辦「此時彼刻─國際插畫暨文資插畫展」，除文資園區展場外，並在3所國小展出16國共177件作品，讓民眾用較為親近的方式接觸文化資產。

文資局邀請世界16個國家的知名插畫家，包括國內傳統藝師及工藝家共41名，延攬作品177件，推出以「節氣」為主題的插畫展，藉由季節訴說不同國度及時空所發生的故事，透過插畫圖像呈現、記錄身處平行時空的人們，保存曾經渡過的美好回憶。

畫展即日起至10月30日，在文化資產園區1916工坊舉辦，另安排3處衛星展區於台中市太平區東汴實驗國小、和平區德芙蘭國小以及烏日區溪尾國小，讓偏鄉學童也能觀賞國際插畫作品。

文資局今天舉辦插畫展開幕活動，文化資產局長陳濟民與插畫家鄭開翔等人都出席。

陳濟民會中致詞時表示，文化資產園區不完全都只能做文資的內容，這次以文資為核心結合插畫的形式，讓民眾在文化資產園區內，可以感受到清新活潑的氛圍，此次也邀請文資插畫家，將文化資產融入在展覽中。

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陳濟民說，展覽以四季節氣為主題，還設計「網美」打卡區，呈現展場以往不同的氛圍，淡化大眾對文化資產生硬的印象，搭配3個國小校園設置衛星展區，將文化資產與插畫藝術推展出去。

鄭開翔指出，早期照相技術還未出現時，必須透過繪畫做紀錄，當時的作品現在回頭看都是重要史料。他是屏東人，近年有很多建設也伴隨地方破壞，他的作品記錄城市變遷，參與展覽感到相當特別，希望用較為容易親近的方式，讓大眾接觸文化資產。（編輯：吳協昌）1110908