英國女王辭世 奇美博物館特展肖像包完售追訂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南奇美博物館現正推出特展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，並引進英國國家肖像藝廊商品，其中英國女王伊麗莎白二世肖像托特包已完售。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）奇美博物館「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」特展引進多件英國國家肖像藝廊國寶級作品，其中8日辭世的英國女王伊麗莎白二世肖像作品受矚目，限量商品「女王包」已完售。

奇美博物館與英國國家肖像藝廊合作舉辦重量級國際大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」於8月27登場，大批從未離開英國的國寶級肖像作品首次在海外亮相，被譽為「一生僅有一次遇上的機會」，展出的名人肖像中包括8日辭世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）。

走到展覽入口，首先映入眼簾的是「英格蘭輝煌年代的關鍵推手」–英王亨利八世與女王伊麗莎白一世的數位肖像，進入展廳就可見伊麗莎白二世肖像。奇美博物館表示，館方安排英國王者率先出場，引領參觀者跟隨展覽六大主題走向大不列顛的古今世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

奇美博物館工作人員今天告訴中央社記者，搭配特展推出英國國家肖像藝廊獨家精選商品，其中被暱稱為「女王包」的英國國家肖像藝廊托特包–伊麗莎白二世，近日詢問度非常高，昨天上午已全數完售，館方正向英國國家肖像藝廊追加製作中。

奇美博物館指出，托特包的肖像是1952年所拍攝，展現出伊麗莎白二世美麗高雅的端莊氣質，她所戴的王冠是1820年為英王喬治四世打造的「鑽石王冠」，也是她登基加冕典禮儀仗遊行時所戴的王冠，和展廳中的英國女王肖像作品所戴王冠是同一頂。（編輯：郭諭儒）1110910