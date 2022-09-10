黃家古厝音樂會 開場演唱為烏克蘭祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022黃家古厝中秋音樂會10日中秋節晚間在台南市後壁區黃家古厝隆重登場，第一個節目安排新韻合唱團演唱歌曲Prayer for Ukraine，希望以烏克蘭愛國讚美詩，為仍在戰火中的烏克蘭祈禱。中央社記者楊思瑞攝 111年9月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）總統府資政黃崑虎發起的「黃家古厝中秋音樂會」今晚在台南登場，總統蔡英文到場聆賞，演出內容除強調族群融合，並特別安排烏克蘭愛國讚美詩演唱開場，盼為在戰火中的烏克蘭祈禱。

2022黃家古厝中秋音樂會今晚在台南市後壁區黃家古厝登場，蔡總統與文化部長李永得、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人出席。

蔡總統致詞表示，黃崑虎發起古厝音樂會的想法是不管什麼時候來到台灣、什麼族群的人，都可以在台灣自由自在演奏自己的歌曲、做自己喜歡的事，並鼓勵大家有堅定決心捍衛民主自由，讓子孫有平安快樂的生活。

蔡總統表示，黃家古厝音樂會去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒辦法舉行，但台灣在大家團結防疫情況下，疫情算穩定，黃崑虎也很堅持要辦，所以今天大家有機會在一起欣賞精彩表演，很感謝黃崑虎多年來為台灣發展打拚，也給她很溫暖的支持。

黃崑虎表示，蔡總統今年已是第5次出席黃家古厝音樂會，音樂會同時也在台南市政府及很多人的支持下，辦到今年邁入第25年，節目內容盡量強調族群融合，提醒大家這塊土地是台灣人的故鄉，要珍惜這塊土地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃崑虎說，25年前台灣還有很多人說自己是中國人，但經過多年來的變化，現在台灣人肯定這塊土地，大家自己當主人，根據前幾個月才發布的一項民調，已有超過90%的人說自己是台灣人，蔡總統上任這幾年來也很努力，希望所有台灣人都要肯定自己的偉大與價值。

今晚音樂會第一個節目安排新韻合唱團演唱俄文歌曲「Prayer for Ukraine」，希望以烏克蘭愛國讚美詩，為仍在戰火中的烏克蘭祈禱，其他節目包括原住民歌手吟唱、客家傳統歌謠及台灣民謠表演等，吸引不少民眾到場聆賞。（編輯：黃世雅）1110910