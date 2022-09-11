「無法離開的人」抱獎歸 李永得：國人同感榮耀

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由國家人權博物館委託導演陳芯宜與行者影像文化有限公司等協力完成的VR作品「無法離開的人」，探討綠島白色恐怖事件，獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容單元最大獎最佳VR體驗獎。（行者影像提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）國家人權博物館委託陳芯宜執導虛擬實境電影「無法離開的人」，獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容單元最大獎最佳VR體驗獎，文化部長李永得第一時間賀電恭喜，表達國人同感榮耀。

李永得今天在文化部發布的新聞稿中表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，「無法離開的人」能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。

李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。

導演陳芯宜在領獎時說，感謝台灣國家人權博物館的支持，與團隊歷經近2年籌備拍攝，成就這部講述台灣1950年代，那群秉持堅信的價值而勇敢起身反抗政府威權者的影片，「希望透過這部作品讓他們的精神永存」。

「無法離開的人」為文化部所屬國家人權博物館，委託陳芯宜與行者影像文化有限公司，並結合國內多名專業學術人士、藝文團體協力共同產製完成。

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劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多名政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，喚起對白恐歷史的共感。

文化部表示，這屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健以「沙中的房間」獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項，足見台灣電影產業與科技藝術達國際水準，更展現台灣源源不絕的文化內容創作能量。（編輯：管中維）1110911