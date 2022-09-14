全國古蹟日 民主時刻館將首度開放議長席參觀

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立法院民主時刻館的議事堂議長席，因設有許多用於表決、紀錄議員出席狀況的設備，為維護設備的完整性，因此過去皆為「旅客止步」；9月17日全國古蹟日將首度開放遊客參觀。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）9月17日是全國古蹟日，立法院民主時刻館當天限定開放省議會議事堂的議長席，首度供遊客參觀、拍照，完成指定任務，還可領取鑰匙圈紀念品，數量有限送完為止。

立法院中南部服務中心今天發布新聞稿表示，立法院自民國108年起，承擔起維護民主議政園區（台灣省議會紀念園區）的責任，基於「開放國會」與「民主紮根」的理念，當時即開放議事堂供遊客參觀，並利用議事堂空間建置「民主劇場」以活化空間。

但議事堂的議長席，因設有許多用於表決、紀錄議員出席狀況的設備，為維護設備完整性，過去皆為「旅客止步」。為迎接全國古蹟日、落實開放國會，立法院中南部服務中心將首度且僅限17日當天開放，讓遊客在工作人員陪同下，在議長席參觀、拍照。

另外，立法院民主時刻館也將仿照選舉的投開票所，在館內設置真實的投票匭、圈選處，並設計「最佳展場」的選票，歡迎遊客體驗投票、認識民主，只要完成於議長席拍照、逛完展場並投票，即可領取民主時刻館鑰匙圈紀念品，數量有限送完為止。

立法院中南部服務中心說明，立法院民主時刻館所座落的前台灣省議會議事大樓，因見證台灣議會民主的發展，於97年4月與園區的朝琴紀念館、議員會館，同時被台中縣政府列為縣定古蹟，於縣市合併後被登錄為市定古蹟。

立法院民主時刻館於9月17日全國古蹟日開館時間為上午9時至下午4時，歡迎民眾前往參觀。（編輯：郭諭儒）1110914

全國古蹟日即將到來，位於台中的立法院民主時刻館推活動，17日當天只要遊客參觀並完成指定任務，就可領取紀念品。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月14日