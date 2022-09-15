穿越400年 台南17日將首辦古蹟日Cosplay

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南2024年將迎來建城400年，台南市文化資產管理處今天宣布，「全國古蹟日就是台南Cosplay日」17日登場，只要扮裝台南400年歷史中不同族群及人物，就可免費進入古蹟景點。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，台南Cosplay風潮不斷，繼台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展首創角色扮演夜遊美術館後，文資處也首度舉辦「全國古蹟日就是台南Cosplay日」，邀請民眾Cosplay暢玩古蹟及文化園區景點。

「全國古蹟日就是台南Cosplay日」17日登場，一連2天，民眾只要扮裝成台南400年歷史中不同族群及人物，就可免費進入原須收費的古蹟景點，期間條件限定免費景點，包括安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋暨原德記洋行、山上花園水道博物館園區、隆田chacha文資教育園區等。

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另外，在安平古堡的熱蘭遮城博物館前，17日更舉辦有「COS同好小市集」，邀集長期和台灣同人誌販售會合作的廠商、台南應用科技大學、台南護專及相關同人、手作攤商們擺攤，且設有毛小孩Cosplay專場，提供專屬活動區域開放民眾帶毛小孩Cosplay一起進場。

文資處表示，台南在全國古蹟日（每年九月第三個週末）首度嘗試舉辦Cosplay活動，目的是拉近年輕族群和古蹟歷史間的距離，認識台南古蹟及文化資產，讓台南歷史底蘊與文化創新，碰撞出新的火花。（編輯：卞金峰）1110915