文化資產行動博覽會 文化資產園區登場

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文化部文化資產局策畫「全國文化資產行動博覽會」，17日全國古蹟日在文化部文化資產園區開幕，文化部長李永得（中）出席，並體驗南投縣政府攤位的傳統手工製茶。（文化部提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年9月17日

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）今天是全國古蹟日，文化部文化資產局特別策畫「全國文化資產行動博覽會」，今天在文化部文化資產局舉行開幕儀式。

活動包括文化部長李永得、文化部政務次長蕭宗煌、文化資產局長陳濟民及重要傳統藝術保存者（人間國寶）、優良傳統匠師、文化資產專家學者、各縣市政府文化局代表等人出席。

根據文化部文化資產局發布的新聞稿，李永得致詞時表示，全國古蹟日藉由豐富、多元的活動，希望讓民眾更加親近台灣珍貴的文化資產，「唯有更瞭解，有形及無形的文化資產才能永續發展」。

李永得指出，過去談古蹟強調的是指定程序，期許文資局未來應努力講述古蹟、歷史建築本身及其與「人」的故事，相信好的故事，未來更有機會成為重要IP，以電影、漫畫、動畫等各種形式，擴大故事的影響力，「只有充分的訴說、行銷這些故事，讓民眾更為瞭解，才能顯示古蹟的價值」。

會中特別表揚12位曾榮獲「國家文化資產保存獎」或「公共工程金質獎」的優良傳統匠師。文化資產局長陳濟民致詞時表示，「傳統匠師是古蹟、歷史建築修復過程中的靈魂人物」，希望藉由表揚，感謝匠師對於文化資產修復的卓越貢獻。

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文資局今天同時發表「寧靜時光－療癒走訪全台28處宗教國定古蹟」一書，文資局表示，未來將陸續出版介紹台灣109處國定古蹟的專書，期待以活潑生動的書寫方式、淺明易懂的圖文，將文化資產的價值透過專書向大眾傳遞，系列專書也將同時於實體或網路通路上架，方便民眾購買取得。

文資局表示，配合古蹟日，全國中央機關及縣市政府同步開放1184處古蹟或歷史建築供民眾參訪，其中文化部文化資產園區展出「海之美─文資與歷史的相遇」、「織事─2022織品保存修護展」、「古物揭密─文物科學鑑識在故宮」、「水下探奇─水下文化資產主題展」等不同主題。（編輯：屈享平）1110917