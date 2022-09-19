受「大武山下」啟發 鍾永豐用音樂影像說家鄉

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）受龍應台小說「大武山下」啟發，詩人鍾永豐催生策畫音樂影像劇場「緣那麼淺，愛那麼深－幾個瘋狂書迷的大武山下之旅」，鍾永豐說龍應台過去不在他的閱讀雷達範圍內，「第一次讀，這一本就中了」。

鍾永豐接受中央社記者採訪時表示，他自己是屏東長大的孩子，很關注別的作者會如何書寫他的家鄉，「這是我第一次看她的書」。鍾永豐非常好奇，一個不在屏東長大的作家會如何書寫屏東，「結果龍應台的切點居然是一個命案，那命案時間點與我的生命交疊，是我成長時家族親身感受到的不公不義。」

鍾永豐說，他一看到書中主角小鬼的遭遇，跟小時候印象中鍾正芳命案完全一樣，「大概是45年前，我才國一，當時政府戒嚴，勢必得破案，於是只要屏東國、高中看起來會作怪的男生，全都被叫去問案，問案過程如白色恐怖，連我表哥都被抓去審問。」鍾永豐說，當年美其名破了案，「事實上是冤獄」。

鍾永豐還記得自己當年內心無以名狀的憤怒跟不捨，「政府也知道抓錯人，只判了十幾年就放人，但對於當時同時代的我來說，內心有太多對正義的企盼」。鍾永豐還記得自己讀到小說最後，「我胸中那口幾十年的氣，就這樣悠悠吐了出來」。

因為這樣的感動，鍾永豐立刻著手，希望用音樂劇場的概念把這個故事說出來，「我做事從來不情緒勒索，我立刻找過去合作過的作曲家張玹寫兩首歌曲，跟龍應台討論」。

就這樣，從一個瘋狂書迷到一群瘋狂書迷，作詞人鍾永豐、作曲家張玹、導演黃郁晴，再加上攝影師劉振祥、影像設計王奕盛等，就這樣催生了音樂影像劇場「緣那麼淺，愛那麼深－幾個瘋狂書迷的大武山下之旅」。

鍾永豐說，龍應台沒有介入創作，「但龍應台會提想法，她考慮小說會不會被改編搞砸，考慮她的讀者是不是可以了解。」鍾永豐多次去了龍應台的新書簽名會，「她的讀者從白領階級到販夫走卒，很多人都是要買給小孩看，請她簽名，我覺得很感動，也因為她的讀者年齡層太廣，我們都要盡量照顧到。」

鍾永豐以書中主角小鬼為敘事線，摘取小說中重要詞句重組編排，成為歌詞，讓音樂與敘事節奏跟韻腳可以更好，小說內容化為10首詞，再由張玹作曲，譜成11個樂章。「對我來說，書中很多文字都可以結合在一起，本身就是很好的詞」；苦的是張玹，有時一天只逼出一小節，希望用音樂找到光影虛實交錯的裂縫，安魂的力量，讓觀眾可以進入大武山下的情深緣淺。

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鍾永豐說，他期待的是即使不曾看過小說進入劇場，都可以了解小說的精神，「對我來說，台灣不缺創作者，但缺好的IP，我很期待這些好的文本可以一再被轉換，說出台灣的故事。」

音樂影像劇場「緣那麼淺，愛那麼深－幾個瘋狂書迷的大武山下之旅」，將於10月8日及9日在南國音樂節屏東演藝廳演出；音樂由楊書涵指揮30名NSO國家交響樂團團員，聲樂家鄭思筠、范婷玉、林健吉及台北室內合唱團擔綱演出。（編輯：陳仁華）1110919