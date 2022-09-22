大武山下改編音樂影像劇場 10月屏東演藝廳登場

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屏東縣政府舉辦南國音樂節，劇場文化創作者以作家龍應台小說「大武山下」為啟發，催生音樂影像劇場「緣那麼淺、愛那麼深」，10月在屏東演藝廳登場，將帶領觀眾認識土地，感受天地萬物，領悟生命的意義。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月22日

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣政府舉辦南國音樂節，劇場文化創作者以作家龍應台小說「大武山下」為啟發，催生音樂影像劇場「緣那麼淺、愛那麼深」，10月在屏東演藝廳登場，展開大武山下奇幻旅程。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，音樂影像劇場「緣那麼淺、愛那麼深」取材作家龍應台落腳屏東成為新潮州人，累積3年在地生活體驗與環境探索，在2020年推出其第1部長篇小說「大武山下」，書中描述似真似假、存在與不存在之間的情節，引領讀者認識土地感受萬物，領悟生命的意義。

縣府文化處表示，音樂影像劇場的作詞人鍾永豐、作曲家張玹及導演黃郁晴感受書中文字，以瘋狂書迷身分想讓書中虛實交錯的奇幻古徑躍然紙上，用柔軟的心一起感受生命、土地、愛。

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攝影劉振祥與製作團隊則實地踏尋潮州、浸水營古道與北大武山，透過影像設計王奕盛及設計群共同創作，潮州的生活文化、街道笑語、食物氣味，乃至北大武山的生態景觀與植生，都在跨界藝術家多元視角切入下栩栩如生呈現。

「緣那麼淺、愛那麼深」結合優秀音樂家鄭思筠、范婷玉、林健吉、國家交響樂團與台北室內合唱團，10月8日、9日在屏東演藝廳聯手演出；售票資訊可上兩廳院文化生活Opentix售票網查詢。（編輯：陳仁華）1110922