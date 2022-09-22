故宮南院二館動土 預計2027年底試營運

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）故宮南院二館主體建築工程今天動土，預計2026年10月前主體建築完工，2027年底開館試營運。國立故宮博物院長吳密察說，二館完成後將成為南部地區向世界展示台灣軟實力的重要基地。

故宮南院二館主體建築工程今天啟動，由吳密察主持動土典禮，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳明文及內政部次長吳堂安等出席，見證故宮南院往雙主館階段邁進。

吳密察致詞表示，因世界性營建環境的壓力，造成二館工程3次流標，但在營建署幫忙下才克服各種困難順利發包。

吳密察說，目前到南院參觀的民眾要走過很長的路，頂著大太陽才能進入展廳，如何讓民眾友善、容易的參觀展覽，南院做了很多改善，包括讓大型遊覽車可以直接進到展場附近，園區裡面免費的接駁等，但總覺得這樣還不夠，所以二館工程有一個很重要的考慮，就是縮短民眾來看展時，在戶外曬太陽的時間。

吳密察指出，二館落成後民眾到達南院園區就可馬上進到室內，想看環湖的風景，也可以選擇戶外動線，另外文物典藏與修復空間採開放式設計，讓一般人也可以看到。

吳密察強調，近幾年故宮南院持續進步，二館完成後，將成為南部地區向世界展示台灣軟實力的重要基地。

翁章梁接受媒體聯訪表示，二館的動工，對嘉義鄉親是一件非常高興的事，能讓嘉義與世界連接，讓世界看見嘉義。

故宮南院表示，二館設計方案以故宮典藏的青銅器文物作為建築物立面主意象，將「綠寶盒、水墨、翰墨山水」等概念，融合現有一館的飛白、墨韻及湖畔景致，有挑高7米的大型展廳，未來可舉辦國際及大型展覽。

故宮南院指出，建築結構上採用高規格的鋼骨隔震結構，基礎配置147顆金屬摩擦單擺隔震器，以保護文物安全；典藏與展示空間規劃恆溫恆濕空調系統，並設置光纖偵溫等防災預警系統，提供最穩定及安全的展示空間。

故宮南院表示，二館預計2026年10月前主體建築完工，再由故宮續辦室內裝修及策展，2027年12月底開館試營運。（編輯：張雅淨）1110922