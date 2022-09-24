台南孔廟點硃砂啟智 小一學童開啟學習歷程

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（中央社記者張榮祥台南24日電）120名國小一年級學童今天魚貫走進台南孔廟大成殿，伸手讓台南市長黃偉哲點硃砂、開智慧，展開人生學習歷程。

「啟蒙大典-硃砂啟智」儀式向來是台南孔廟文化節的重頭戲，今年一如以往，由以成書院禮生引領小一新生和家長走過台南孔廟「禮門」後，進入大成殿行啟蒙禮，由黃偉哲為小一新生點硃砂，開智慧。

小一新生和家長接著再行「義路」、遊「泮池」，完成所有儀式的學童，可獲得「聰明包」，做為啟蒙祝福，象徵學習開始。

黃偉哲表示，台南孔廟預定9月28日教師節進行秋祭，將孔子精神傳承到下一代，他希望小朋友點硃砂啟智後智慧大開，學業進步，身體健康，同時知道這項儀式的緣由，持續傳承給世世代代子孫。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南孔廟文化節2011年開辦，每年規劃不同主題，今年主題是「巽門春惠」，活動設計融入儒學精神，強調觀察與體驗，安排多場導覽踏查及親子共學，將孔廟文化園區轉化為多元學習的教室。

此外，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫逐漸鬆綁，今年孔廟文化節系列活動時間拉長，台南孔廟成為美學美感的體驗教室與踏查區域，讓古蹟說自己的故事。（編輯：郭諭儒）1110924