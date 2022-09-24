熟齡歡唱傳遞不老精神 台北樂活合唱節25日登場

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）隨著台灣邁入高齡社會及樂活意識興起，熟齡合唱團也蓬勃發展，台北愛樂文教基金會主辦「台北樂活合唱節」，9月25日在中油大樓國光廳開唱，200名樂齡歌手匯聚一堂大展歌喉。

台北愛樂文教基金會發布新聞稿表示，今年參與團隊包含真如苑合唱團、內湖社區大學合唱團、大世紀合唱團、中山椿萱合唱團及台北愛樂市民女聲合唱團，這5組熟齡合唱團將輪番獻唱。

台北樂活合唱節發起人劉葳莉表示，這2年受疫情影響，許多團隊停練很長一段時間，「去年台北樂活合唱節也改為線上舉行，今年回歸實體，參與團隊都十分積極準備，非常期待能跟各團交流」。

台北愛樂文教基金會自2019年開始推出專屬樂齡歌者的合唱交誼平台「台北樂活合唱節」，達成「以歌為媒、以歌會友、以歌傳情」的願景。

為幫助團員們的歌唱表現，演出當天下午會先進行「掌握聲音的密碼」及「樂齡體適能」課程，邀來合唱教學經驗豐富的老師熊師玲與體適能訓練專家賴冠吾，分別指導正確發聲方式以及強化身體機能的訓練，有助於熟齡歌者身心靈全方位的保健，實踐樂活歌唱理念。

「台北樂活合唱節」交流音樂會將於9月25日舉行，地點在中油大樓國光廳。（編輯：張芷瑄）1110924