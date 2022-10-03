奇美音樂節 世界最古老大提琴衛武營登台

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奇美博物館收藏的世界最古老大提琴「查理九世」，配合2022奇美音樂節首次移師高雄衛武營，21日將由大提琴家潘怡慈（圖）使用「查理九世」登台演出。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）奇美博物館收藏的世界最古老大提琴「查理九世」以往極少離開博物館到其他地方演出，配合2022奇美音樂節首次移師高雄衛武營，21日將登台演出，讓更多樂迷欣賞到絕佳音質。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，2022奇美音樂節聚焦浪漫樂派，以「靈魂的印記」為主題舉辦多場音樂活動，由蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品，呈現浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感，備受期待的「民族火光─NTSO浪漫狂想」將於21日在高雄衛武營演出。

奇美博物館指出，「查理九世」出自全球第一名製琴師阿瑪蒂（Andrea Amati）之手，阿瑪蒂當時受法皇查理九世委託，於1560至1570年間製作出一批樂器，其中留存於世的大提琴僅有3把，為目前史料記載中最古老的大提琴。

奇美博物館指出，3把琴中唯有奇美博物館收藏的這件作品琴身，清楚標示1566年份，因而獲得全球提琴界認可，更可貴的是，它也是3把琴當中唯一還能登台獨奏的名作。

奇美博物館指出，為了讓民眾聆賞來自450年前的古老樂音，奇美博物館近年增加「查理九世」演出機會，但因珍貴性與獨特性舉世無雙，極少離開博物館到其他地方登台，此次奇美音樂節特別安排「查理九世」到高雄衛武營演出，盼讓更多樂迷感受磅礡恢弘氣勢與清亮絕佳音質。

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奇美博物館指出，「民族火光─NTSO浪漫狂想」將由NTSO國立台灣交響樂團、指揮家多利安．威爾森（Dorian Wilson），以及大提琴家潘怡慈共同演出，由潘怡慈使用「查理九世」，搭配NTSO使用8把奇美名琴，打造豐富充實的精采節目。

奇美博物館指出，2022奇美音樂節另有兩場獨奏會將在奇美博物館登場，分別為11月6日的沈妤霖鋼琴獨奏會與11月20日胡志瑋長笛獨奏會，詳情可上奇美博物館官網查詢。（編輯：謝雅竹）1111003